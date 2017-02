Zagrebački holding potresa afera zbog isplata vrijednih 2,5 milijuna kuna

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Zagrebački holding potresa afera zbog sumnjivih transakcija i isplata vrijednih dva i pol milijuna kuna. Zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela u petak je djelatniku Hodlinga I.K. uručen otkaz, dok je u ponedjeljak poslana prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

Neovlaštene isplate provedene su od listopada do prosinca prošle godine, i to internetskim bankarstvom. Revizijom je utvrđeno 6 sumnjivih transakcija sa 4 trgovačka društva u iznosu od 2,4 milijuna kuna. Kako ni jedno od ovih trgovačkih društava nije u poslovnom odnosu sa Zagrebačkim holdingom, nije jasno u koju je svrhu taj novac isplaćen, javlja HRT.



Nakon što je interna revizija otkrila sporne isplate, tvrtke su novac vratile. Posljednja od njih prošlog petka, kada je službenik I.K. dobio otkaz. U utorak nitko nije želio komentirati slučaj.



Na potezu je Općinsko državno odvjetništvo koje odlučuje o pokretanju kaznenog postupka. No bez obzira na njegovu odluku, postavlja se pitanje kako je moguće da se milijuni isplaćuju bez nadzora. Te najvažnije: u čijim bi džepovima novac završio da Holdingova revizija nije na vrijeme otkrila nezakonite isplate.