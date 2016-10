Zagrebački advent najbolji je u Europi

Broj turista na adventu povećan je za 20 posto u odnosu na prethodnu godinu/Žarko Bašić/PIXSELL

Između svih drugih, striktno gospodarskih događaja, neki su članovi žirija za izbor Događaja godine istaknuli turističku manifestaciju Advent u Zagrebu. Martina Bienenfeld, direktorica TZ Zagreba, uspjela je od te manifestacije stvoriti spektakl koji u Zagreb privlači i ljude iz drugih gradova, a pomogli su i povoljni vremenski uvjeti.

Prema podatcima zagrebačke Turističke zajednice, u prosincu 2015. broj noćenja bio je 20 posto viši nego prethodne godine, a zabilježeno je i 22 posto više dolazaka, pa je Zagreb ukupno posjetilo 68.973 turista , najviše Talijana. Najveći rast, od 38 posto u dolascima te 45 posto u noćenjima, zabilježili su domaći gosti. U odnosu na 2013., ostvaren je porast od preko 50 posto u dolascima i noćenjima. Samo u prosincu (manifestacija se proteže i na dio siječnja) od turista je Zagreb uprihodio više od 15 milijuna eura, a do te se svote došlo množenjem broja od 123.140 turista s prosječnih 123 eura dnevne turističke potrošnje.

Mnogi su prepoznali kvalitetu tog događaja, pa je nezavisni portal European Best Destination, i to u konkurenciji dvadeset gradova među kojima su destinacije već dobro poznate po božićnim sajmovima i atmosferi u blagdansko vrijeme, upravo Advent u Zagrebu proglasio najboljim u Europi. Zagreb je dobio točno 29.901 od ukupno 101.703 glasa i pretekao je čuveni advent u Beč, čiji božićni sajam korijene vuče još iz 13. stoljeća. Sve donedavna, nemali broj Zagrepčana odlazio je u glavni grad Austrije kako bi uživali u adventskoj atmosferi. Po ocjenama European Best Destination, Beč se sada našao tek na 11. mjestu.

Advent u Zagrebu tako je dobio titulu najboljeg za 2016. godinu, tijekom koje se smio koristiti logom ove nagrade, a portal je dijelio vijesti, fotografije i videa Turističke zajednice grada Zagreba. Na tom je portalu registrirano više od 2,5 milijuna putnika, a samo na društvenim mrežama imaju više od 70.000 pratitelja."Ovo je nagrada za godine truda i rada. Nastojimo stalno biti prisutni na turističkim sajmovima, snimili smo i novi promotivni film, a upravo zbog ovog će postignuća Advent u Zagrebu, zajamčeno, biti još bolji", najavila je Martina Bienenfeld.