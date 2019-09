Zagrebačka groblja objavili novi cjenik s povećanim cijenama: Naplaćuju čak 836 različitih usluga

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U Zagrebu je od nedjelje skuplje umrijeti. Ustanova Gradska groblja objavila je novi cjenik usluga te povećala sve cijene od ukopa, kremiranja i iskopa, do održavanja groblja te prijevoza pokojnika i vijenaca. Kako su Jutarnjem listu objasnili iz ustanove, došlo je do usklađivanja cijena kako bi se u budućnosti mogli ostvariti novi projekti i proširiti groblja, ali i povećati kvaliteta pogrebnih i drugih usluga.

Kremiranje pokojnika će po novom tako koštati 1.100 kuna, uporaba razglasa na groblju 240 kuna, odvoz vijenaca do mjesta ukopa i zbrinjavanja ne Mirogoju 260 kuna, održavanje obiteljskog groba na Markovom polju 160 kuna, dok je održavanje obiteljske velike arkade 768 kuna. Sve ostale nove cijene možete pogledati na stranicama Gradskih groblja.

Iz Gradskih groblja dali su nekoliko primjera starih cijena i odmah ih usporedili s iznosima u drugim hrvatskim gradovima.

- Visina grobne naknade u drugim gradovima Hrvatske iznosi od 125 kuna u Osijeku, oko 200 kuna u Varaždinu do iznosa 300 kuna u Rijeci, a ona u Zagrebu bila je od 52 do najviše 125 kuna, bez PDV-a, u zavisnosti od lokacije gradskog groblja. Slična situacija je i kod visina godišnjih naknada za grobnice u Zagrebu koja je bila između 95 i 200 kuna, a one u Osijeku, Zadru, Varaždinu i Rijeci kretale su se od najmanje 200 do čak 350 kuna - kazao je Patrik Šegota, voditelj Gradskih groblja, te dodao kako se cijene većine usluge nisu dizale od 2007. godine.

Neslužbeno su pak doznali od nekoliko pogrebnih poduzeća kako se pojedine usluge dižu iz godine u godinu, no da su sada prvi put sustavno podigli cijene. No, već do kraja drugog kvartala iduće godine očekuje se nova korekcija cjenika s ciljem smanjenja broja stavki jer u ovom trenutku Gradska groblja nude i naplaćuju čak 836 različitih usluga.