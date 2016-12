Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Prestigao je tako 21 grad, koliko ih je ove godine bilo u konkurenciji na portalu European Best Destinations.

Za najbolji advent u Europi ove su se godine natjecali brojni gradovu, a na službenoj internetskoj stranici Best places to Visit in Europe - Europe's Best Destinations glasovalo se od 2. do 12.

Glasalo je 180.000 ljudi.