Zagreb jedna od najpoželjnijih svjetskih destinacija za Novu godinu

Foto: Luka Stanzl / Pixsell

S programom Ultra Europe Countdown u Areni Zagreb završilo je prvo izdanje Croatia Winter Music Festivala koje je tijekom tjedan dana okupilo više od 25.000 posjetitelja uz nastupe 25 svjetskih DJa, među kojima su i legendarni Armin van Buuren, R3hab, Felix Jaehn, Sander van Doorn, MOTi i Headhunterz.

Arena Zagreb na staru godinu bila je najpoželjnije mjesto za novogodišnji doček, a s publikom se složio i kultni DJ Mag koji je Zagreb 360° New Year's Eve proglasio jednim od 5 najatraktivnijih dočeka u svijetu. Vrhunska produkcija, impresivna pozornica od 300 kvadrata i euforična atmosfera obilježili su prijelaz iz stare u novu godinu. Armin van Buuren je putem svog Facebooka sat vremena prenosio uživo atmosferu zagrebačkog dočeka, online je Festival pratilo više od 665.000 fanova iz cijelog svijeta, a u Areni je 2017. dočekalo više od 10.000 posjetitelja. VVIP gosti proživjeli su večer za pamćenje. Gosti iz Dubaija, Brazila i brojnih europskih zemalja te Hrvatske uživali su u vrhunskim ribljim delicijama u režiji kuhara vrhunskih restorana Boba i Opat. Nakon novogodišnjeg dočeka slijedili su programi Replay 360° NYE, Laundry, Heart, Enter Zagreb party presented by Wrong Crowd, Armada i Ultra Europe Countdown. Zagreb je u prvom tjednu 2017. imao najjači dnevni DJ line up u Europi.

Svi izvođači su bili izuzetno zadovoljni organizacijom Festivala, a Sander van Doorn na Facebooku je pohvalio hrvatsku publiku i zahvalio na „društvu“ za novogodišnji doček nakon što je u zadnji tren stigao u Zagreb privatnim letom. MOTi je također zadovoljstvo nastupom u Hrvatskoj podijelio s više od 650.000 svojih fanova. Video Juicy M pogledalo je gotovo 300.000 ljudi koji su mogli doživjeti bar dašak fenomenalne zagrebačke atmosfere u novogodišnjoj noći. Sveukupno su svi izvođači na Festivalu dosegli više od 56 milijuna fanova.

Karte za Festival koji je trajao od 31.12. do 6.1. kupili su posjetitelji iz 60-ak zemalja među kojima su Velika Britanija, SAD, Francuska, Njemačka, Brazil, Kanada i Australija. Mnogi su boravak u Zagrebu iskoristili i za posjet Sljemenu i praćenje Snow Queen Trophyja koji ih je oduševio. Zagrebački hoteli uoči Silvestrova bili su potpuno rasprodani, a gosti su boravak iskoristili i za turistički obilazak zagrebačkih znamenitosti.

U sklopu Festivala 2. i 3. siječnja održano je i međunarodno eSports događanje Zagreb Arena Gaming. Kroz Arenu je tijekom dva dana prošlo oko 7.000 posjetitelja koji su pratili turnire u igrama FIFA, League of Legends, Overwatch i Hearthstone i isprobali najnovije igre i VR uređaje koji tek stižu u Hrvatsku. Na Hearthstone turniru prvi put su sudjelovali svjetski profesionalni igrači. Zbog poznatih svjetskih imena turnire je u dva dana online pratilo 85.000 fanova, a sve su dodatno oduševili najpopularniji regionalni YouTuberi Kofs, Mudja i Bloodmaster.

Zagreb Gaming Arena je povezala elektronsku glazbu i gaming. Trenutno je gaming industrija jedna od najbrže rastućih industrija u svijetu i ova sinergija se pokazala kao pun pogodak. Čak je i Armin van Buuren isprobao hrvatsku igru Serious Sam VR i ozbiljno se zainteresirao za suradnju s najpoznatijim hrvatskim proizvođačem igara, Croteamom.

Prvo izdanje Festivala prvi je korak u pozicioniranju Zagreba kao turističke destinacije. Organizator u idućih pet godina, uz izvrsnu podršku Grada Zagreba, Turističke zajednice Grada Zagreba i turističke agencije Atlas u svojstvu partnera, planira sustavno raditi na razvoju priče koja će Zagreb staviti na svjetsku kartu elektronske glazbe, baš kao što je transformaciju u jednu od najpoželjnijih turističkih destinacija uz pomoć festivala Ultra Europe doživio Split. Izvođači su izuzetno zadovoljni organizacijom Festivala pa je mnogo zainteresiranih za gostovanje u Zagrebu, a već tijekom ožujka bit će objavljena imena prvih izvođača za drugo izdanje Croatia Winter Music Festivala.

Zašto je ovaj festival važan za Zagreb i Hrvatsku, potvrđuje i godišnja lista Forbesa “Electronic Cash Kings”, koja sumira godišnje prihode svih glavnih igrača u EDM svijetu. Top 10 DJa ove godine ukupno je zaradilo 268 milijuna dolara, 11 posto više nego godinu prije, a ta informacija potvrđuje koliko je ova scena u rastu i koliko može doprinijeti razvoju destinacije. Headliner nove godine u Zagrebu Armin je na petom mjestu s 23 milijuna dolara. Svjetska EDM scena je vrijedna više od 7 milijardi dolara i raste svake godine.