Zadar se turistički sjajno promovirao, sada treba hotele visoke kategorije

Foto: Hrvoje Jelavić / Pixsell

S Antom Radosom, predsjednikom Turističke zajednice Zadar, razgovarali smo o razvojim planovima nakon što je u izboru portala European Best Destination taj grad proglašen top europskom turističkom destinacijom.

Koliko je Zadru koristio izbor za top destinaciju?

Portal European Best Destinations jedan je od značajnijih elektronskih medija za davanje preporuka potencijalnim gostima prilikom izbora mjesta za odmor. Nagrada za najbolju europsku destinaciju iskoristit ćemo za razvoj postojeće vizije kroz daljnje marketinške kampanje, s ciljem dugoročne promocije Zadra kao destinacije vrijedne dolaska.

Koliko hotela ukupno ima u Zadru, rade li preko cijele godine?

Na području djelovanja TZ Zadar cijelu sezonu posluje 11 hotela. Ukupno je registrirano 20 hotela, od kojih jedan ima pet zvjezdica, a njih 11 po četiri. Zadru nedostaju gradski hoteli visoke kategorije koji će privući goste veće platežne moći.

Kako se razvija gastronomska ponuda grada?

Zadarski restorani uradili su velik iskorak u posljednjih nekoliko godina ne samo u ponudi, nego i u prezentaciji, originalnom uređenju prostora i marketinškoj prisutnosti na tom, vrlo kompetitivnom tržištu. S posebnim zadovoljstvom možemo potvrditi kako su vinari iz zadarskog kraja znatno unaprijedili kvalitetu i prepoznatljivosti novih brendova svojih vina.

U veljači će se održati Tuna, Sushi & Wine Festival?

To je originalan proizvod Turističke zajednice grada Zadra u sklopu projekta Hrvatska 365, u suradnji s Ministarstvom turizma, HTZ-om i Veleposlanstvom Japana u RH, Japansko – hrvatskim društvom razmjene te počasnim Konzulatom RH u Osaki. Vrlo je zapažen i posjećen od stranih domaćih i stranih gostiju i prerastao je u društveni događaj prve kategorije. Treći po redu festival predstavlja spoj i razmjenu iskustava kulturnih, povijesnih i prirodnih resursa Hrvatske i Japana, zajedno s gastronomskim doživljajem. Stručni dio festivala obuhvaća edukaciju i stručnu izobrazbu chefova najboljih zadarskih i hrvatskih restorana u kulinarskim vještinama japanskih sushi majstora. Edukaciji će prisustvovati i učenici Hotelijersko turističke i ugostiteljske škole u Zadru. Za japanske uzvanike i novinare planiran je obilazak i upoznavanje Zadra i Zadarske županije.

Festivalski program otvoren za javnost obuhvaća origami radionice u suradnji s Arheološkim muzejom Zadar, posjet tuna farmama, prezentacije tradicionalnih japanskih borilačkih i obrambenih vještina u izvedbi zadarskih sportskih klubova, predavanje o tuni i izložbu fotografija o jadranskoj tuni, svečanu gala večer u Arsenalu te javno otvorenje festivala uz tjedan posebne prigodne ponude specijaliteta od tune u zadarskim restoranima.

Za turistički razvoj grada važne su i outdoor aktivnosti?

Smatramo da je povezivanje svih važnijih čimbenika i poslovnih subjekata najbolji mnogi smjer budućeg razvoja destinacije, ne samo u pred- i posezoni, nego za cjelokupni destinacijski menadžment.

Nekoliko je zapaženih evenata pokrenuto tijekom posljednjih nekoliko godina, od kojih su neki dosegnuli zaista velike brojke i posjećenost. Pritom mislim prvenstveno na globalnu Wings For Life humanitarnu utrku, koja se sljedeći put održava u svibnju 2017.

Koje sadržaje nudi ovogodišnji Advent u Zadru, kakav je interes građana i ugostitelja? Zadar je prošle godine počeo novi posezonski turistički trend u zimskom periodu s organizacijom Adventa u Zadru i još od ranije spektaklom Tuna, Sushi & Wine festivala. U odnosu na prošlu godinu, adventski program je sadržajno puno bogatiji i kvalitetniji uz spektakularno službeno otvorenje Adventa popraćeno vatrometom. Program nudi zanimljivosti za sve uzraste, od dječjih predstava i radionica do spekatkularne utrke Djedova Božićnjaka. Na Badnje jutro smo organizirali a cappella nastupe klapa po gradu. Prema najavama hotelijera, očekuje se porast turističkog prometa za pet do sedam posto u predstojećem razdoblju. Trudom svih dionika u privatnom i javnom sektoru, nastojat ćemo potaknuti građane za dolazak u grad i stvorio imidž Zadra kao poželjne adventske destinacije.

Predviđa se kako će ove godine privući preko 4.500 sudionika. Takvu posjećenost početkom svibnja teško bi kakvo događanje moglo postići. Djelomično potaknuti uspjehom Wings For Life utrke, a djelomično radi užeg povezivanja sa dionicima u turističkom businessu na našem području došlo je do realizacije nekoliko novih izrazito perspektivnih projekata poput Zadar Outdoor Festivala krajem travnja, Falkensteiner Punta Skala Triatlon natjecanja, ali i jaki međunarodni pripremni košarkaški turnir Zadar Dogus Basketball u rujnu.

Kakav je program nove manifestacije izvan udarnih ljetnih mjeseci - Zadar Outdoor Festivala?

Ta manifestacija slavi prirodu, aktivan život i avanturistički duh.

More, kopno, rijeke i planine Zadarske regije na četiri će se dana pretvoriti u prirodna sportska borilišta koja će izazvati natjecatelje iz cijelog svijeta da testiraju svoje vlastite sportske mogućnosti i pritom se odlično zabave. U vodama Zadarskog kanala održat će se tri velika natjecanja: jedriličarska regata, plivački maraton i utrka kajaka. Ljubitelji raftinga svoj će komadić avanture pronaći u čarobnom okruženju rijeke Zrmanje. Bilo da odaberete trčanje prema najljepšem zalasku sunca na svijetu, trekking po nepreglednim padinama Velebita ili pedaliranje uz obalu mora, uzbuđenja i pozitivnih vibracija neće nedostajati. Utrke, izleti s vodičima, radionice, gastronomski doživljaji – naći će se ponešto za svakoga.

Ima li najava da će u Zadar dolaziti još neke filmske producentske ekipe?

Tržište produkcije filmske industrije nije bilo dovoljno eksploatirano na našim prostorima, izuzevši naravno Dubrovnik, a pozitivni efekti takvih projekata su multiplikativni, počevši od direktne zarade na smještaju i ostalim uslugama do daljnje promocije našeg prostora kroz gotove filmske proizvode.

Zato je i osnovan Filmski ured zadarske županije, čiji je osnovni zadatak obrada upravo tog tržišta.

Znamo koliko za turističku promociju grada znače Morske orgulje i Pozdrav suncu, imate li u planu neke slične projekte?

Zadar je prepoznat kao centar kulture s bogatim kulturnim nasljeđem, poviješću te atrakcijama poput modernih instalacija, Morskih orgulja i Pozdrava suncu.

Nepobitna je činjenica kako su gradske vlasti odlukom da se realizira vizionarski projekt arhitekta Nikole Bašića 2005. do 2008. uradile ogroman korak ka prepoznatljivosti Zadra kao jedinstvene svjetske destinacije. Instalacije Morske orgulje i Pozdrav suncu svjetski poznato rsu emek-djelo djelo urbane arhitekture i magnet za stotine tisuća posjetitelja godišnje.

No, tu se grad ne zaustavlja i u planu su novi, vrlo ambiciozni projekti opširnih intervencija u prostor kroz izgradnju Vrata Zadra, sveobuhvatnog sustava koji će dati novu, futurističku vizuru našem tisućljetnom gradu.

Za dva mjeseca se također dovršava i veliki projekt obnove multimedijskog izložbeno-koncertnog prostora Kneževe palače financiranog iz EU fondova, za koju također imamo velike planove u širenju kulturne ponude grada. Nabrajati ostale nezaobilazne točke kulturno-povijesnog identita grada Zadra bilo bi izlišno, jer je Zadar živući grad muzej. Sve to će objedinjavati projekt novog Turističko informativnog centra pod nazivom Vrata u kulturu grada Zadra.

Kako napreduje projekt otvorenja TIC-a u palači Cedulin?

Izgradnja TIC-a je u završnoj fazi, a predviđeni završetak izgradnje očekujemo uoči početka turističke sezone 2017.

Turističko informativni centar služit će za bolju promociju i informiranje turista o kulturnim, povijesnim, prirodnim i brojnim drugim atrakcijama grada Zadra i Zadarske županije kao interpretacijski centar za posjetitelje s najnovijom tehnološkom inovativnošću, dizajnom, originalnošću i pristupačnošću kroz softverska i programska te multimedijska tehnička rješenja poput centralnog aplikativnog interaktivnog multimedijskog sustava, samostojećih interaktivnih pulteva te multimedijskog konferencijskog sustava.

Novouređeni centar za posjetitelje predstavljat će središnje mjesto za upravljanje i promociju te ishodišnu točku za koordinaciju, organizaciju i upravljanje svim turističkim aktivnostima neophodnim za unapređenje destinacijskog menadžmenta kao i održivog, učinkovitog sustava upravljanja resursima i potencijalima turizma te unapređenje turističke kvalitete i predstavljanje kompletnog turističkog sadržaja.

Multimedijalna dvorana će isključivo biti javnog karaktera i informiranja posjetitelja za potrebe grupnih posjeta, izložbi, prezentacija, seminara, prijema, edukacija u svrhu poticanja i promicanja turističke ponude grada Zadra i županije.

Vrhunski opremljen multimedijalni prostor omogućit će kvalitetno predstavljanje i prezentiranje autohtonih proizvoda i suvenira.v