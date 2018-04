Zabrinjavajući podaci: Zdravstvenih iskaznica u tri godine 157 tisuća manje

Foto: Ivo Čagalj / Pixsell

U posljednje tri godine u hrvatskom je zdravstvu 157 tisuća građana manje sa zdravstvenom iskaznicom HZZO-a, a u istom razdoblju zdravstveni sustav potrošio je 692 milijuna kuna više! Broj osiguranika kontinuirano pada, a usporedo zdravstveni troškovi iz godine u godinu rastu. Podaci su to koji potvrđuju ranije najave i upozorenja europskih institucija da je takvo zdravstvo neodrživo – starenje stanovništva, iseljavanje, sve manje radno aktivnih koji financiraju isti taj sustav, a istovremeno rast troškova zbog duljeg životnog vijeka i naprosto skuplje medicine.

Podaci iz izvještaja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje jasno pokazuju da istim smjerom u hrvatskom zdravstvu neće biti moguće; 1. ožujka ove godine HZZO je imao 4,168 milijuna osiguranika, dok je 2017. godinu završio sa 76 tisuća osiguranika više. Dakle, 76 tisuća manje ljudi s hrvatskom zdravstvenom iskaznicom u samo tri mjeseca.



– Pad broja osiguranika HZZO-a uzrokovan je prvenstveno povećanim iseljavanjem stanovništva proteklih godina, a zatim i negativnim prirodnim prirastom. A s druge strane, na rast troškova zdravstva također utječe demografija, konkretno – starenje stanovništva, zbog čega dolazi do povećane potrebe za zdravstvenim uslugama. Drugi najveći razlog rasta troškova u zdravstvu kontinuirani je rast cijena moderne medicinske tehnologije (lijekova, novih uređaja i metoda itd.), za koje se na svjetskoj razini procjenjuje da rastu po stopi od 5 do 8 posto godišnje – komentira dr. Dražen Jurković, direktor Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske. Kako kaže dr. Jurković, HZZO stalnim natječajima i referiranjem cijena prema drugim državama pokušava i uspijeva usporiti utjecaj neminovnog rasta troškova, prvenstveno cijena lijekova na recept.



– Ali u proteklih nekoliko godina došlo je i do značajnog povećanja broja tzv. posebno skupih lijekova koje financira HZZO – dodaje direktor UPUZ-a.