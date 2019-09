Za vikend posebna regulacija prometa u Zagrebu: Jedna od glavnih ulica će biti zatvorena više sati

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Organizator očekuje sudjelovanje oko 500 natjecatelja, a trajanje utrke je do dana 29. rujna 2019. godine u 1.45 sati.

Zbog održavanja atletske utrke te provođenja mjera osiguranja, u subotu 28. rujna 2019. godine od 23.45 sati za sav promet će se zatvoriti:



• Ilica - na dijelu od kućnog broja 222 do raskrižja sa Ulicom Oranice, u vremenu od 28. rujna 2019. godine u 23.45 do 29. rujna 2019. godine u 1.45 sati.

• Ilica - na dijelu od raskrižja sa Ulicom Oranice do Ilice kućni broj 1, u vremenu od 28. rujna 2019. godine u 23.45 do 29. rujna 2019. godine u 1.45 sati.

• Ilica – na dijelu od kućnog broja 1 do Ilice kućnog broja 222 u vremenu od 28. rujna 2019. godine u 23.45 do 29. rujna 2019. godine u 1.45 sati.

• tramvajski promet na dijelu Ilice od Trga bana Josipa Jelačića do okretišta tramvaja Črnomerec, u vremenu od 28. rujna 2019. godine u 23.45 do 29. rujna 2019. godine u 1.45 sati.



'Molimo za razumijevanje i strpljenje sve građane, odnosne sudionike u prometu koji se u navedeno vrijeme zateknu u zoni zabrane prometa te da poštuju upute policijskih službenika i redara na navedenoj trasi kretanja natjecatelja atletske utrke, radi što bolje protočnosti prometa te kako ne bi došlo do ugrožavanja sudionika utrke, ali i svih sudionika u cestovnom prometu u zonama trase kretanja utrke', poručili su iz PU zagrebačke.

Zbog održavanja noćne atletske utrke "llica 2019", u subotu 28. rujna od 23.30 sati tramvajske linije 2, 6 i 11 prometovat će skraćeno do Zapadnog kolodvora.

Također, prva dva polaska noćne linije 31 bit će ostvarena sa Zapadnog kolodvora umjesto sa Črnomerca. Autobus noćne linije 31 vozit će preko Jukićeve i Vodnikove ulice do Glavnog kolodvora dalje redovnom trasom do Savskog mosta.

ZET je najavio i privremenu promjenu vožnji:

Noćne linije 32 i 34 također će biti preusmjerene na Glavni kolodvor te će Vodnikovom i Savskom cestom nastaviti vožnju do krajnjih odredišta.



Posebna regulacija prometa bit će na snazi do 1.45 sati.



Zbog utrke će biti promjena u voznom redu pojedinih autobusnih linija u zapadnom dijelu grada.



Linija 102 (Britanski trg - Mihaljevac) ostvarit će zadnji polazak u 22.40 sati s okretišta Mihaljevac, odnosno u 23.10 sati s terminala Britanski trg.

Linija 109 (Črnomerec - Dugave) će iz Dugava u polasku u 23.25 prometovati skraćeno do Knežije.

Linija 119 (Črnomerec - Podsused most) neće ostvariti polaske u 23.55 sati s okretišta Podsused most, kao ni u 00.15 sati s terminala Črnomerec.

Linija 125 (Črnomerec - Gornje Vrapče) zadnje će polaske ostvariti u 23.40 sati s terminala Črnomerec i okretišta Gornje Vrapče.

Linija 126 (Črnomerec - Gornja Kustošija - Krvarić) će zadnji polazak ostvariti u 23.35 sati s terminala Črnomerec.

Linija 136 (Črnomerec - Špansko) zadnji polazak s terminala Črnomerec će ostvariti u 23.30 sati.

Linija 139 (Reljkovićeva - Jelenovac - Reljkovićeva) neće ostvariti polazak u 23.45 sati s okretišta Reljkovićeva.

Linija 141 (Reljkovićeva - Vinogradi - Reljkovićeva) neće ostvariti polazak u 23.20 s okretišta Reljkovićeva

Linija 146 (Reljkovićeva - Malešnica - Jankomir) neće ostvariti polaske u 23.20 sati s okretišta Jankomir, odnosno u 23.45 sati s okretišta Reljkovićeva.

Linija 172 (Črnomerec - Zaprešić) neće ostvariti polaske u 00.15 sati sa stajališta Dubravica, zatim u 00.30 sati s terminala Črnomerec, kao ni u 1 sat s terminala Zaprešić.