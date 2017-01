Za statista na setu 50, a za konja 1000 eura po danu

Foto: Grgo Jelavić / Pixsell

Tek 600 ljudi prijavilo se na dubrovačku audiciju za statiranje u filmu “Robin Hood: Origins”, a produkcija filma traži 1300 statista. Od zainteresiranih se tražilo samo da razbaruše kosu te da im make up bude neupadljiv. S obzirom na to da je riječ o filmu koji ima budžet od 90 milijuna dolara i da će u promociju biti uloženo još sto milijuna dolara, čudi što je odaziv ovako slab.



Ugovor o povjerljivosti



Ta nas je informacija zaintrigirala i potakla da istražimo koji honorar mogu očekivati statisti u filmu “Robin Hood”, u kojem će stajati rame uz rame s hollywoodskim zvijezdama Jamiejem Dornanom i Jamiejem Foxxom.



– Naša produkcija, kao i svi djelatnici, potpisala je ugovor o povjerljivosti za taj projekt tako da vam na žalost ne možemo dati tražene podatke – glasio je odgovor iz tvrtke Pakt media, zadužene za organizaciju audicija ovog filmskog projekta.



Odgovor na pitanje koliko iznose honorari za statiste kada je riječ o stranim, a koliko kada je riječ o domaćim filmskim produkcijama dobili smo od Snježane Momčinović, prokuristice i casting direktorice agencije Studio 8. Ona nam je objasnila i koji parametri određuju visinu honorara.



– Cijene najma statista po danu ovise o tome je li u pitanju domaća ili strana produkcija, ali i tome što se od statista traži. Naime, ako je riječ o običnom statiranju u svojoj odjeći gdje osoba, recimo, samo mora stajati u kadru, cijena po danu je od stotinu kuna naviše za domaću produkciju – objašnjava Momčinović i nastavlja:



– Za istu stvar inozemni producenti plaćaju dvostruko, dakle 200 kn po danu. Ako su statisti kostimirani ili se moraju tući ili nešto govoriti, ta je cijena za domaću produkciju od 200 kuna naviše po danu, a za inozemnu varira i kreće se od 50 eura naviše. No to je individualno i ne može biti jednako plaćen netko tko se samo šeće kao netko tko recimo mora pasti s konja i sve, naravno, ovisi o producentima filma.



Rene Bitorajac u jednom intervjuu za Večernji list rekao je da ga ljuti što su glumci jeftiniji od najma konja za film, i bio je u pravu. Naime, životinje su često bolje plaćene od glumaca i statista.



– Što se životinja tiče, i to varira ovisno o vrsti. Recimo, konji su izuzetno skupi jer traže njegu, dresuru, ako dolaze iz inozemstva cijelu priču poskupljuje prijevoz, papirologija, nužnost timaritelja koji s njim putuje i koordinira ga na setu tako da se za konja plaća i po tisuću eura po danu. Osim toga, za svaku se životinju mora dodatno platiti osiguranje od ozljeda – kaže Snježana Momčinović, čiji su statisti radili na snimanju serijala “Winnetou”.



Kada se HBO-ova serija “Igra prijestolja” snimala prvi put u Dubrovniku, spominjali su se honorari od 300 do 350 kuna, a s vremenom, s obzirom na to da se ta serija kod nas snima od 2011., taj iznos je pao na 240 kn. S druge pak strane honorari za golotinju u “Igri prijestolja” bili su izdašniji. Statisti koji su bili spremni razodjenuti se dobili su oko 1500 kuna. Snimanje “Robina Hooda” u produkciji Leonarda DiCaprija u Dubrovniku počinje 20. veljače, a audicija za statiste u hotelu Hiltom Imperial traje još danas.