U 2018. godini Dubrovačko-neretvanska županija osigurala 78 milijuna eura

FOTO: Press

Pokazuju to i proračunski podaci dostupni u aplikaciji Otvoreni proračun gdje je vidljivo kako će Dubrovačko-neretvanska županija za nastavak provođenja i osiguranje sredstava za prijavljene EU projekte u 2018. godini izdvojiti 77,9 milijuna kuna.

Navedeni iznos bit će usmjeren na provedbu čak trinaest projekata, i to: GLOG sustav navodnjavanja Donja Neretva – Ušće Opuzen, izgradnju i opremanje poduzetničko-proizvodnog impulsnog centra u Pločama, ruralno poučne kulturno etnografske atrakcije, poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja, opremu za Opću bolnicu Dubrovnik – objedinjeni hitni bolnički prijem, prirodnu baštinu (EDU EKO VRT, igralište i pješčane staze) te nastavak projekata READINESS, AdriaMORE, HELCULTOUR, Ruka solidarnosti za djecu, ZERO WASTE BLUE, O.P.E.R.A., Zajedno možemo sve! i Energetska obnova škola.

Ti će projekti poboljšati uvjete života u najjužnijoj hrvatskoj županiji, a na to će sigurno utjecati i značajna ulaganja koja Dubrovačko-neretvanska županija planira u ovoj godini. Tu se posebno ističu sufinanciranje projekta na pomorskom dobru (3,6 milijuna kuna), sufinanciranje izgradnje Doma za djecu s posebnim potrebama (1,3 milijuna kuna), ulaganje u poboljšanje umirovljeničkog standarda (2 milijuna kuna) i ulaganje u demografsku obnovu (milijun kuna).

Sve navedene projekte i planove ulaganja u 2018. godini za Dubrovačko-neretvansku, ali i ostale županije i Grad Zagreb možete pronaći na aplikaciji Otvoreni proračun na internetskoj stranici Hrvatske zajednice županija.