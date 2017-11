Za promociju proizvoda u EU nismo uzeli ni kune, a mogli smo milijune

HPK se zanima za uključivanje u kampanju, ali čeka novi zakon o HPK/FOTOLIA

Europska komisija objavila je kako će tijekom siječnja 2018. godine biti raspisan novi natječaj za kampanju Enjoy, it's from Europe" za promociju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na trećim tržištima, onima izvan EU, ali i na unutarnjem tržištu EU. Program je vrijedan 179 milijuna eura, za razliku od prošlogodišnjih 142 milijuna eura, a plan je da se u 2019. za promociju dođe do cifre od 200 milijuna eura.

Mandarine, meso, mlijeko...

Na stranicama Europske komisije ovih je dana objavljena i interaktivna karta sa svim projektima promocije koji su u tijeku, te o kakvim se kampanjama radi, ali i koliko je novca za njih namijenjeno i sl. Ono što bode u oči je da je Hrvatska jedna od rijetkih država EU koja nema niti jednu kampanju promocije svojih poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda. Hrvatska u dosadašnje tri godine nije sudjelovala u ovom programu, odnosno bilo je pokušaja prijavljivanja, koji nažalost nisu prošli.

37 projekata promocije EU proizvoda provodi se diljem svijeta

Kada smo tijekom proljeća, kada je objavljen ovogodišnji natječaj, upitali nadležne institucije hoće li se netko prijaviti ili se već prijavio, odgovor nismo dobili, odnosno rečeno nam je kako se radi o natječaju koji se provodi na razini EU, te da Ministarstvo poljoprivrede nema uvida jesu li se neke organizacije proizvođača prijavile iz Hrvatske. Neslužbeno smo doznali kako je bilo pokušaja od udruženja proizvođača ovaca, koji su projekt prijavili, ali nije prošao, dok se na razini Hrvatske gospodarske komore radilo na pokušaju povezivanja proizvođača crvenog mesa i mlijeka da se jave na natječaj, ali u konačnici to nije realizirano jer se proizvođači nisu uspjeli dogovoriti oko sudjelovanja. Načelno su hrvatski proizvođači zainteresirani za ovaj projekt, koji je osnažen nakon uvođenja ruskog embarga, no čini se da nemamo dovoljno kapaciteta da jednu jaku promotivnu kampanju istjeramo do kraja, kaže neovisna konzultantica Zvjezdana Blažić.

Ona smatra da postoje potencijali u sektoru voća (npr. mandarine), suhomesnatih proizvoda ili mesa i mliječnih proizvoda, no najveći je problem to što proizvođači nisu udruženi, nemaju dovoljan i traženi udjel na tržištu (od 20 posto naviše), te ono što je najproblematičnije ne mogu sudjelovati u sufinanciranju ovakvih kampanja, dodaje Blažić. Hrvatska poljoprivredna komora se želi aktivno uključiti i pomoći proizvođačima da se prijave na ovaj natječaj, no čekamo da prođe novi zakon o HPK, kada ćemo institucionalno imati veći broj proizvođača, bolje udjele na tržištu, te veće mogućnost sufinanciranja i educiranja da se proizvođači uključe i pokušaju iduće godine ići na natječaj, kažu u HPK.

200 milijuna € plan izdvojiti za kampanju 'Enjoy, it's from Europe' za 2019.

Sufinancirano 50%

Iako Hrvatska nema niti jednu promotivnu kampanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, na našem tržištu se provode dvije EU kampanje i to vrijedne 3,9 milijuna eura, od čega EU sufinancira više od 50 posto. Radi se o trogodišnjem projektu promocije ovčjeg mesa i sira u Njemačkoj, Grčkoj, Hrvatskoj i Bugarskoj koju provodi bugarska Nacionalna udruga za uzgoj ovaca i ovčjeg mlijeka i sira, te promocija povrća iz Slovenije, posebice organskog ptujskog luka, koji na tržištu Austrije, Hrvatske i Slovenije provodi zajednica proizvođača Skupina vrtovi panonski.

Slovenci osim promocije povrća (luka i drugog organskog povrća osim kukuruza), imaju kampanje i promocije svinjskog mesa u Srbiji, što je poprilično zanimljivo, mliječnih proizvoda na tržištima BiH, Crne Gore i Srbije, te promociju proizvoda od žitarica i riže koju slovensko Gospodarsko interesno združenje industrije žit in riže, provodi u BiH i Crnoj Gori.