Za prometne prekršaje prijeti mu kazna od gotovo 100.000 kuna, pogledajte što je sve napravio

Muškarac (49) u srijedu je u Varaždinu na zelenom svjetlu skrenuo desno, no nije propustio pješakinju (42). Udario ju je autom i ozlijedio. Ženu su prevezli su u varaždinsku bolnicu. Još se ne zna težina ozljeda, piše Dnevnik.hr.

Vozač nije htio čekati policiju, već je pobjegao. Naknadno su ga pronašli u mjestu Gornjem Kućanu. "Na vozilu je izvršen očevid, dok je 49-godišnjem vozaču zbog vidnog utjecaja alkohola ponuđeno ispitivanje alkoholiziranosti. On je to kategorički odbio, kao i ponuđeni liječnički pregled i uzimanje krvi i urina radi analize na alkohol", javili su iz varaždinske policije.

Otkrili su i da je upravljao vozilom u vrijeme kada mu je vozačka dozvola oduzeta, da je na vozilu istekao rok do kojeg mu vrijedi prometna dozvola, da nema sklopljenu policu osiguranja i da kao vlasnik vozila nije u propisanom roku odjavio vozilo.

Priveli su ga.

"Protiv njega podnijeti je Optužni prijedlog prekršajnom odjelu Općinskog suda u Varaždinu. Za počinjene prekršaje vozaču prijeti izricanje novčane kazne u iznosu do čak 91.700 kuna ili izricanje kazne zatvora u trajanju do 60 dana, te izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom kategorije B u trajanju do 24 mjeseca. Također, po pravomoćnosti odluke o prekršajima odredit će mu se ukupno 21 negativni prekršajni bod, zbog čega mu slijedi i poništenje vozačke dozvole", kažu u policiji, prenosi Dnevnik.hr.