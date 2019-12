Za ove poslove plaća je iznad 20.000 kuna, prijavite se što prije

Foto: Getty Images

Credo Exto traži angularnog programera (m/ž), backend programera (m/ž), iOS programera (m/ž) i android programera (m/ž). Mjesto rada je Zagreb.

Prijave su otvorene do 28.12. Poslodavac omogućuje svu potrebnu IT opremu od službenog mobitela do računala, pružaju team buildinge i nude bonuse kroz udio u dobiti tvrtke koje ovisi o stupnju kompetentnosti i potencijalnog doprinosa. Podržava se zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Očekuje se prethodno iskustvo, odgovornost i sistematičnost, briga o kvaliteti koda i modularnosti, želja za usvajanjem novih znanja, motiviranost i ustrajnost te spremnost na timski rad. Potrebno je napredno znanje rada na računalu.

Poslodavac nudi primanja iznad 20.000 kuna. Prijavite se na željeni posao putem linka.

