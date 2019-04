Za održavanje "najljepše hrvatske škole" skoro 1,4 milijuna kuna u nepunih 9 godina

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Godišnje na električnu energiju, lož ulje, vodu i druge režije potroše čak 670 tisuća kuna, barem dvostruko više od ostalih, piše Glas Istre. Logično je da najveća škola i najviše troši u apsolutnom iznosu, no podijelimo li režije s kvadraturom, ispada da ova škola troši 91 kunu po četvornom metru, dok u školi Monte Zaro to iznosi 63 kune, a u OŠ Centar 65 kuna.

Kada je otvorena proglašena je najljepšom hrvatskom školom. Svi su joj se divili, a iako i danas arhitektonski sjajno izgleda, zgrada Osnovne škole Veli Vrh niti devet godina od svečanog otvorenja pokazuje brojne nedostatke. Popucali zidovi i podovi, napuknuti plafoni, voda koja curi u učionice i hodnike nakon svake jače kiše samo su neke od zamjerki koje nam nabraja ravnateljica škole Irene Rigo.

- Škola je otvorena 2010. godine, a ja sam ravnateljica od 2015. tako da mogu govoriti o tom vremenu. Imali smo nekoliko prokišnjavanja u učionice koja su sanirana, ali na nekoliko mjesta prokišnjava i dalje. Voda ulazi kod jednog od zvučnika i slijeva se u hodnik i to bi se trebalo rješavati ovih dana, veli nam Rigo dodajući da garancija izvođača, tvrtke Strabag, na taj dio poslova vrijedi deset godina te su i dalje u garantnom roku.

Efekt staklenika

No, ostala oštećenja garancija više ne pokriva, doznajemo. Ravnateljica Rigo vodi nas kroz školu i pokazuje podove koji su popucali, od onih na vanjskom platou pa sve do podova u hodnicima, marendariju, učionicama…

- Pukotine su se pojavile i na spojevima zidova i plafona, pločice u svlačionicama su počele otpadati. Kada smo to reklamirali Strabagu, kazali su nam da se radi o "lošem održavanju", no već i laik vidi da su one loše postavljene i da je ispod njih prazno, smatra Rigo pokazujući nam gdje su otpale pločice.

Ovoj se školi, velimo, zamjera i što nije u svemu primjerena učenicima, a ljeti je, upozoravaju stalno roditelji, u njoj vruće kao u paklu.

- Istina je, u školi imamo radi velikih staklenih površina efekt staklenika. Ljeti je jako vruće i bez klima u učionicama ne bismo mogli držati nastavu. Stoga imamo stalno uključen klimatizacijski sustav. No, problem su hodnici koji se ne mogu ohladiti i razlika temperature između učionica i ostatka škole, pojašnjava nam ravnateljica. Dodaje da su naknadno u učionice postavljeni i gusti zastori, no grijanje izvana ne može se tako lako ublažiti.

- Zadnjih godina, otkako ja vodim školu, imamo sreću da nije previše zagrijalo već u svibnju, no znam da su mi kolege pričale da je u hodnicima znalo biti nepodnošljivo, priznaje nam ravnateljica dodajući da tolika upotreba klima uređaja sa sobom povlači i veće režijske troškove. Roditelji čak tvrde da su djeca zbog velikih temperaturnih razlika u prostorijama bolesnija nego u drugim školama.

Režijski troškovi u Osnovnoj školi Veli Vrh uvjerljivo su najviši među svim osnovnim školama u Puli. Godišnje na električnu energiju, lož ulje, vodu i druge režije potroše čak 670 tisuća kuna. Istina, to je i najveća pulska škola, a troškovi lož ulja, prema objašnjenju ravnateljice Rigo, pokrivaju i dječji vrtić te Mjesni odbor koji se nalaze u sklopu školske zgrade. Usporedbe radi, Osnovna škola Šijana godišnje na režije potroši dvostruko manje, 307 tisuća, OŠ Veruda 290 tisuća, a Stoja 245 tisuća kuna. Logično je da najveća škola i najviše troši u apsolutnom iznosu, no podijelimo li ukupan iznos režija s kvadraturom, ispada da u ovoj školi troše 91 kunu po četvornom metru, što je puno više nego u, recimo, školi Monte Zaro gdje po kvadratu troše 62,7 kuna ili u OŠ Centar gdje potrošnja iznosi 65 kuna.