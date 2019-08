Za dodatnu motivaciju sezoncima primanja povećali za 25 posto

Ina inače zapošljava na mjesto prodavača ili konobara, uz mogućnost stalnog zaposlenja

Ove sezone Ina ponovno na svojim maloprodajnim mjestima diljem obale potražuje više od 200 sezonaca. Kako bi ih, osim boljih uvjeta rada, dodatno motivirali, od travnja su se mjesečna primanja povećala i do 25 posto.

Ina inače zapošljava na mjesto prodavača ili konobara, uz mogućnost stalnog zaposlenja, a prijave su moguće ili na maloprodajnom mjestu ili putem Inina portala za zapošljavanje, na njihovim službenim mrežnim stranicama. U Hrvatskoj i susjednim zemljama nalazi se više od 500 Ininih maloprodajnih mjesta, svakodnevno usluže 200.000 kupaca, a godišnje prodaju više od milijardu litara goriva.

Kontinuirani rast, kažu iz tvrtke, prati širenje, kapitalna ulaganja u maloprodajna mjesta te unapređenje kvalitete usluga. Svake godine dakle zapošljavaju sezonske radnike koji su ovaj put odlučili podijeliti svoje doživljaje i iskustva te tako pokazati da situacija u jeku sezone ipak nije tako crna. Na Ininom maloprodajnom mjestu na Šolti Mirko Svaguša radi već drugu sezonu, a obje je, kaže, obilježilo pozitivno iskustvo.

Posebno mu se, dodaje, sviđa to što stigne provesti vrijeme i s obitelji s obzirom na to da maloprodajno mjesto ne radi po noći. Mariju Zekonjiću, koji radi u Murteru, trebalo je neko vrijeme da se ohrabri i prijavi na posao, a danas to smatra jednom od najboljih odluka. "Moj šef je jedna vrlo ugodna i komunikativna osoba koja me uputila u posao na vrlo jednostavan i poticajan način", istaknuo je. Slično kaže i Milana Turkalj koja je zaposlena u Ininoj bezinskoj postaji Krk Obala.

"Posebno bih istaknula ulaganje kompanije u znanje djelatnika te predavanja koja su nam pomogla da se bolje snađemo u ovom poslu", otkrila je Milana. Na obali Makarske prodajom goriva za brodove bavi se Dejan Šalinović koji kaže da je uz ovaj posao naučio raditi kao trgovac i ophoditi se prema ljudima na način na koji dosad nije imao prilike. Radni dan mu je, dodaje, ispunjen zanimljivim situacijama. Ivan Bušljeta, zaposlen u Starigradu-Paklenici, kao srednjoškolac je imao priliku raditi na Ininom maloprodajnom mjestu Obrovac u dvije turističke sezone gdje je zaradio svoj prvi džeparac perući vjetrobranska stakla.

"Tu se rodila tiha želja da jednog dana radim na maloprodajnom mjestu kao prodavač - a sada se ta želja i ispunila! Uvjeti rada su odlični, kolege susretljivi, rad se nagrađuje, a uz to nakon smjena imamo i slobodne dane tako da imamo vremena za adekvatni odmor i svoje privatne hobije. Plaća je redovna, slična kao i kod poslova u ugostiteljstvu gdje u turističkoj sezoni nema baš slobodnih dana. Uvijek je potrebno biti aktivno uključen na radnom mjestu kako bi se spriječile nepredvidive situacije", otkrio je Ivan.

U Ininoj benzinskoj postaji Novalja-Špital radi Darija Vidas, a njezin dinamičan i zanimljiv posao obuhvaća rad s kupcima, naplaćivanja, punjenje polica, mijenjanje cijena, primanje goriva, davanje plina, pomaganja u bilo kojem trenutku točenja goriva i ostalo. Voljela bi, kaže, ostati na poslu i kroz godinu, a ne samo sezonu.

"Atmosfera na radnom mjestu je super i jako mi je bitno da je šef pristupačan. Također, pohvalila bih i ostale djelatnike jer su kolegijalni i uvijek će mi pomoći kad god vide da je potrebno, naučiti me svemu što me zanima, a to mi puno znači. Ovaj posao je odlična prilika, pogotovo za mlade ljude koji se u tom poslu mogu usavršavati, napredovati, izgraditi dobro iskustvo i svakako bih ga preporučila", zaključila je Darija.