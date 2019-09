'Za 5500 kuna bila sam i spremačica, majstor i konobar'

Foto: Getty Images

Djevojka koja je na dubrovačkom području radila sezonu doživjela je loše iskustvo koje je podijelila u Facebook grupi Poslovi u Dubrovniku, piše Dubrovački dnevnik.

"Radila sam pet mjeseci u jednom dubrovačkom restoranu za pet i pol tisuća kuna i smještaj, bez slobodnog dana, a nedjelju sam radila po cijeli dan. Samo su me jednom pustili da pođem doma na šest dana radi škole koju sam izvanredno polagala. Psihički sam pucala dan za danom i došla sam na rub ludila", napisala je ova bivša djelatnica restorana na Brgatu.

"Dotaknuo me u nešto što me jako boli, na što sam ja naravno uzvratila. Inače, priznajem da imam jezik 'kao lopatu', ali na nepravdu nisam nikad dužna ostala, a on je fizički nasrnuo na mene, udario me u glavu, i uhvatio za nadlaktice i tresao od zid. Uvrede nisu bitne jer su privatne, i ne želim ih iznositi u javnost", navela je ona upozorivši ljude da pazi gdje se zapošljavaju.

"Za pet i pol tisuća kuna bila sam i spremačica, majstor i konobar, a ne vjerujem da bi itko to htio. Vraćam se doma, nisam se oporavila od šoka, a sinoć sam dobila najjači sedativ koji me onesvijestio koliko sam bila potresena", napisala je te dodala kako je slučaj prijavila policiji, a najavila je prijavu i Državnom inspektoratu.