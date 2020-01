Za 10-ak dana na snagu stupaju nove cijene odvoza u Zagrebu: 'Odvoz će biti češći, postavit ćemo i kamere'

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Pretrpani kontejneri, razbacano smeće i neredovit odvoz otpada svakodnevni su prizori u Zagrebu. Za 10-ak dana na snagu stupa i nova viša cijena odvoza. Građani su ogorčeni, a iz Grada uvjeravaju novom odlukom stanje će se popraviti, i kažu velika odgovornost je na samim građanima.

S prvim čovjekom zagrebačke Čistoće razgovarala je reporterka RTL-a Zorana Čičak Kulić.

"Od 1. veljače će biti učestaliji odvoz svih frakcija na području Grada, plastike, papira koji su do sada išli svaka dva tjedna, ići će svaki tjedan. Ako dolaze do pretrpanih spremnika, nek građani zatraže još jedan, na to imaju pravo. Ne bih preporučio da se hrana ostavlja izvan spremnika jer se onda pojavljuju glodavci, a navečer i vrane. Ako primjete glodavce, neka zovu deratizaciju", kazao je direktor zagrebačke Čistoće Jure Leko.

Kazao je i ako se pojave problemi s otpadom koji je unutar stambene zgrade neka zovu mjesni odbor ili nadležne organe. Objasnio je i kako če se regulirati cijena otpada od 1. veljače.

Pojasnio kako će se riješiti problem s otpadom na javnim površinama

"Svi će dobiti izjave i nadamo se da će se stanari dogovoriti na osnovi broja stanara. Ako se ne uspiju dogovoriti, onda ćemo mi na osnovu stambenih jedinica imati udjele u svojim spremnicima. Apeliramo na građane da odvajaju otpad, od nove godine primjećujemo enormni rast izdvajanja, reciklaže te se na tome zahvaljujem. Ako se tako nastavi, ne bi trebalo biti nikakvih problema pogotovo sad kad ćemo imati učestalije odvoze", kazao je Leko.

Pojasnio je i kako će se riješiti problem onečišćenja na javnim površinama.

"Stavljaju se kamere, moramo pratiti, na javnim prostorima gdje imamo uralgične točke. Pratit ćemo tko onečišćuje. Protekli vikend smo obavili čišćenje 732 zelenih otoka, uključili enorman broj mehanizacije posebno za karton, plastiku i papir, teksti i naknadno glomazni otpad. To su enormni troškovi. Molim građane da koriste naša reciklažna dvorišta", zaključio je Leko.