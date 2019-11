Yu: Platit ću 14 milijuna kuna i osobno ću čistiti zgradu bivše Političke škole u Kumrovcu

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Kineska poduzetnica Jiang Yu zatražila je od Ministarstva državne imovine odgodu plaćanja za kupnju bivše Političke škole u Kumrovcu, službenog imena Hotel Zagorje. Tvrtka Zhongya nekretnine, koja je za tu zgradu na javnom natječaju ponudila 14 milijuna kuna, trebala je svoje ugovorne obveze podmiriti do 25. rujna, no zatražila je produljenje tog roka do 11. studenog, što je Ministarstvo sukladno ugovoru i odobrilo. Ta odgoda plaćanja kod nekih je pobudila sumnje u ozbiljne namjere kineske poduzetnice. No Jiang Yu, poznata i kao gospođa Yu, za Večernji list kategorički tvrdi da će novac uplatiti.

Objašnjava da su zatražili produljenje roka zbog, kako kaže, realnih problema u dinamici isplata jer su u Hong Kongu uveli restrikcije zbog trgovinskog rata sa SAD-om i zbog političke situacije u toj kineskoj posebnoj upravnoj regiji.

– Kupoprodajni iznos za Hotel Zagorje bit će isplaćen do sredine studenoga, u zakonski produženom roku. Očekujemo da ćemo nakon toga krenuti u raščišćavanje same lokacije – poručuje gospođa Yu koja namjerava i osobno sudjelovati u čišćenju zapuštene zgrade. Kaže i da je svjesna da lokalna zajednica puno očekuje od te investicije, ali i da u samoj NR Kini vlada veliki interes za taj projekt koji je na neki način, uz Pelješki most, simbol kinesko-hrvatske suradnje. S radovima na obnovi zgrade, prema riječima gospođe Yu, krenut će se u proljeće sljedeće godine. Planiramo izgraditi suvremeni hotelski kompleks s kongresnim sadržajima.

Inicijalna investicija iznosi više od 20 milijuna eura. Riječ je o objektu od četiri, a možda i pet zvjezdica – najavljuje gospođa Yu i dodaje da su posebno zahvalni hrvatskoj administraciji s kojom imaju sjajnu komunikaciju. Navodi i da uz pomoć kolega iz Kineske jugoistočno europske poslovne asocijacije (CSEBA) intenzivno rade na osmišljavanju idejnog rješenja te da su prve ideje već na stolu.

