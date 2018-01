"Vukovar je otvoren za kapital iz Srbije, srpske tvrtke dobit će olakšice kao i domaće"

Foto: Davor Javorović / Pixsell

Četvrt stoljeća od ratnih strahota i razaranja grada pomalo stidljivo i s dozom velikog opreza počele su se javljati srbijanske tvrtke zainteresirane za ulaganje u Vukovaru i na istoku Hrvatske.

I dok je tako nešto do prije samo nekoliko godina bilo nezamislivo, krajem prošle i početkom ove godine prvi kontakti su uspostavljeni tako da ne bi bilo iznenađenje da možda već ove godine svjedočimo i prvim gospodarskim ulaganjima srbijanskih tvrtki u Vukovar. Prije nekoliko dana Vukovar je posjetilo izaslanstvo Privredne komore Srbije s predstavnicima nekoliko proizvodnih tvrtki zainteresiranih za ulaganje u Vukovar i na istoku Hrvatske. Neke od njih su već razgledale i potencijalne lokacije koje bi kupile ili uzele u najam za svoje potrebe.

– Još uvijek je rano govoriti o nekim konkretnim brojkama pa samim tim i očekivanjima, ali ako sve bude kako se nadamo, vjerujem kako bi u relativno kratkom vremenu mogli realizirati neka od tih ulaganja. I tvrtke iz Srbije, kao i sve domaće tvrtke, kao i potencijalni ulagači iz EU, mogu računati na sve privilegije i povlastice koje nudi grad Vukovar – rekao je gradonačelnik Vukovara Ivan Penava. Podsjetio je kako Vukovar potencijalnim ulagačima nudi možda i najbolje uvjete na području cijele Hrvatske koji bi uskoro trebali biti i kvalitetniji s obzirom na to da je u izradi prijedlog Zakona o poticanju ulaganja na području grada Vukovara koji bi uskoro trebao biti i usvojen. I postojeći zakon nudi niz olakšica, primjerice oslobađanje od 50 posto doprinosa, bescarinski uvoz opreme i strojeva... a novi zakon bit će jedan od preduvjeta, kako se najavljuje, pojačanom ulaganju.

Kako doznaje Večernji list, veliki interes za ulaganje u Vukovar i na istoku Hrvatske zasad su pokazali tvrtka Mljekare Mihajlović iz Paraćina, ali i jedna srpsko-iranska tvrtka koja se bavi proizvodnjom u segmentu dentalne higijene. Tu je i tvrtka koja se bavi energetikom, odnosno učinkovitim upravljanjem energijama i zelenom tehnologijom kao i tvrtka koja se bavi softverima.

– Do sada smo zajedno s jednom srpskom tvrtkom surađivali na vađenju pijeska iz Dunava. Imali smo i nekoliko usmenih upita za neka ulaganja, ali je do sada sve završilo na tome. Ovi sada razgovori su do sada najozbiljniji kada je riječ o interesu srbijanskih gospodarstvenika za ulaganje u Vukovar – rekao je Penava. Dodaje i kako srbijanske gospodarstvenike najviše privlači poslovanje na području Europske unije, jer tako onda lakše pronalaze tržište za svoje proizvode kao i sve potrebne certifikate. Uz to se ne smije zaboraviti ni blizina granice, sličan jezik, prometna povezanost, Dunav… Penava na interes potencijalnih ulagača iz Srbije gleda vrlo pozitivno ističući kako je rat iza nas, da se ratna stradanja nikada neće i ne mogu zaboraviti, ali i da živimo u sadašnjosti i radimo za budućnost.