Vrdoljak: Nema političkog interesa Rusije u kontroli hrvatskih tvornica

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak danas je istaknuo kako fokus razgovora s vjerovnicima i kreditorima Agrokora nisu obitelj Todorić, menadžment i nadzorni odbor, nego 150.000 građana i obitelji koji su vezani za taj koncern te je ocijenio da nema političkog interesa Rusije za kontrolom tvornica u Hrvatskoj, nego isključivo poslovnog i financijskog.

"Za sada sve izgleda stabilno. Treba obaviti ozbiljne sastanke i s vjerovnicima i kreditorima kako bi znali što su njihovi ciljevi u budućem razdoblju. Fokus interesa nije niti obitelj Todorić, niti menadžment, niti nadzorni odbor tvrtke, nego 150.000 građana i obitelji koji su vezani direktno ili indirektno za cijeli sustav Agrokor", rekao je Vrdoljak novinarima na margini konferencije "Hrvatska kakvu trebamo" u organizaciji Večernjeg lista.

U 11 sati u Krašu su se sastali predstavnici pet najvećih dobavljača Konzuma kako bi definirali zajedničke pozicije dok se rješava problem nelikvidnosti u koncernu Agrokor. Dug tog koncerna prema dobavljačima procjenjuje se na oko 16 milijardi kuna. Potpredsjednica Vlade zadužena za gospodarstvo Martina Dalić sutra bi se trebala sastati s najvećim Agrokorovim dobavljačima.

Vrdoljak je ocijenio da bi sastanak dobavljača s potpredsjednicom Vlade Dalić mogao biti koristan. Na tom sastanku vidjelo bi se u kakvoj su situaciji i kako razmišljaju partneri i dobavljači, rekao je Vrdoljak, dodavši da je to je jedna od obaveznih točaka u procesu za stabilizaciju cijele priče.

Na upit novinara treba li strahovati od ruskog utjecaja na domaće kompanije, Vrdoljak je uzvratio kako misli da nema nikakvog političkog interesa Rusije u kontroli pojedine tvornice u Hrvatskoj. "Ne vidim ga, mislim da je to isključivo poslovni i financijski interes, koji se mora razumjeti. A onda zajedno s Vladom i sadašnjim vlasnicima Agrokora vidjeti koji je postupak restrukturiranja, dezinvestiranja, refinanciranja postojećih obveza, i onda u konačnici dovesti sve to do jedne stabilne i ozbiljne kompanije. Mislim da je to cilj svima, i Republici Hrvatskoj i zaposlenicima, kreditorima, vjerovnicima i današnjim vlasnicima", kazao je Vrdoljak.

Na novinarsko pitanje je li svejedno otkud dolazi budući vlasnik Agrokora, uključujući i Rusiju, Vrdoljak je kazao da 60 do 70 posto duga tog koncerna nije prema ruskim bankama.

"Pitajte te ljude hoće li se izložiti i pomoći u stabilizaciji tvrtke. Imamo i druge europske i svjetske banke koji su dionici duga. Vjerovnici i kreditori su oni koji donose odluku u komunikaciji prvenstveno s vlasnicima, upravom i nadzornim odborom, a onda i s Vladom", zaključio je Vrdoljak.