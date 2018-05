Vozači, oprez: Počela je nova ljetna sezona

Foto: Marko Prpić / Pixsell

Kako bi se takve situacije na našim prometnicama događale što je moguće rjeđe, a jednoga se dana i potpuno iskorijenile, i mi vozači automobila i drugih, većih i snažnijih vozila, moramo dati sve od sebe. Prvenstveno to znači širom otvoriti oči i misliti na slabije zaštićene sudionike u prometu, kako pješake tako i bicikliste i motocikliste. Osim ispred sebe, posebnu pažnju potrebno je posvetiti češćem provjeravanju mrtvog kuta i pravodobnom signaliziranju svojeg kretanja, jer se upravo u mrtvom kutu od pogleda vozača u osobnom automobilu znaju sakriti i motociklisti i biciklisti, a to onda može rezultirati tragičnim posljedicama.



Isto vrijedi i za zaustavljanje i otvaranje vrata, posebno s one strane vozila koja gleda na prometnicu, ali i one okrenute prema nogostupu. Jer, nikad ne znate s koje vam se strane može pokušati provući neki neoprezni vozač na dva kotača.



I naravno, kad smo već kod toga, osim što apeliramo na vozače automobila da pripaze na svoje slabije kolege u prometu, ovom prilikom podsjećamo i motocikliste i bicikliste da pripaze na svoje ponašanje na cesti i da poštuju prometna pravila. Motociklisti se moraju potruditi da voze tako da budu uvijek na vrijeme primijećeni, da se ne provlače među automobilima koji voze u kolonama jer su tada posebno izloženi mogućim nezgodama prilikom prestrojavanja vozila.



Da u vožnji moraju biti i odgovarajuće odjeveni te obavezno zaštićeni kacigom i ostalom opremom, također nikada nije dovoljno naglašavati, jer je i unatoč stalnim naporima za porast vozačke kulture još uvijek moguće vidjeti neke koji smatraju da su im za vožnju ljeti gore dovoljne kratke hlačice i majica, a dolje japanke. Ne radite to nikada, čak ni kad idete samo “tu do plaže”...



Mnogi od navoda koji se ovdje tiču motociklista u dobroj mjeri vrijede i za bicikliste, no kod njih je situacija možda još i složenija. Osim što ih susrećemo na kolniku, gdje se voze među motoriziranim vozilima raznih veličina, oni se tamo gdje ih ima koriste i biciklističkim stazama. Nadalje, premda to nije ni dopušteno ni pametno, znamo ih vidjeti i na pločnicima, a ono što je posebno opasno jest njihovo prebacivanje s pločnika na kolnik i natrag na biciklističku stazu, nekad preko pješačkog prijelaza, a nekad i mimo njega.



Istina, mnoge biciklističke staze u nas još uvijek nisu u potpunosti povezane, no to nije opravdanje za obijesnu vožnju, baš kao što nije ni razlog za stradavanje u prometu. Također, vozite li se redovito biciklom, razmislite o nabavci kacige čak i ako nemate zakonsku obavezu za to: riječ je o investiciji koja nije prevelika, a doslovno može spasiti život. Zato za sve – i za vozače motornih vozila na više kotača, ali i za motocikliste i bicikliste – ponovno vrijedi upozorenje: pamet u glavu, vozite zaštićeni i oprezno.