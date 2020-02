Vozač autobusa dobio otkaz zbog bizarnog razloga, Sud ga vraća na posao

Foto: Marko Jurinec / Pixsell

Općinski sud u Varaždinu javno je objavio sadržaj nepravomoćne presude donijete jučer kojom se poništava odluka o otkazu vozaču I.Š.-u te se nalaže Autobusnom prometu Varaždin da ga vrati na radno mjesto vozača autobusa, piše Varaždinski.hr.

Kako piše u presudi, ugovor o radu na neodređeno za radno mjesto vozača autobusa sklopljen je 2005. godine, a u srpnju 2019. je raskinut odlukom o izvanrednom otkazu zbog teške povrede obveze iz radnog odnosa.

Događaj koji je prethodio izvanrednom otkazu dogodio se krajem lipnja prošle godine. Kako je zapisano o odluci o otkazu, I.Š. je tom prilikom vozio autobus na relaciji Novi Marof - Podrute, a dvama putnicima koji su ušli u autobus nije naplatio karte, već je to učinio u prisustvu kontrolora. Cijena jedne karte bila je 17 kuna, dok je cijena druge bile 10 kuna.

U svojoj tužbi I.Š. je istaknuo kako je prije polaska sa stanice jednom putniku naplatio kartu, no nakon što je krenuo još je jednom stao i u autobus primio dva putnika. Želio im je izdati karte, no uređaj za naplatu karata bio je u tom trenutku neispravan pa ga je stavio na sinkronizaciju, to jest resetiranje. Karte je stoga odlučio naplatiti na sljedećoj postaji, u Mađarevu, no na toj postaji u autobus je ušao i kontorlor AP Varaždin koji je tako prodane karte u svojem izvješću označio kao nepravilnost.