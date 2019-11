Vlada od travnja uvodi dječje kartice za roditelje, evo što će sve moći ostvariti

Foto: Getty Images

Od travnja iduće godine Vlada uvodi Dječje kartice. Njima će roditelji moći ostvariti razne popuste i pogodnosti. Kartica će biti u digitalnom izdanju, a na nju će pravo imati svi roditelji - neovisno o visini plaće ili broju djece.

Nacionalni parkovi, muzeji, kazališta i željeznički prijevoz. Sve to za obitelji s djecom će biti jeftinije. "Paralelno ćemo raditi na uključenju što većeg broja privatnih partnera, može to biti od trgovaca automobilima, pružateljima određenih usluga, dakle sve one benefite koje roditelji trebaju za svoju djecu", kazao je Ivica Bošnjak, državni tajnik u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, piše Dnevnik.hr.

Malenim koracima do velikih benefita - roditelji im se mogu nadati od travnja iduće godine. "Uglavnom hrana i odjeća za djecu je dosta skupa i tu nam većina novaca i odlazi", objašnjava Zagrepčanin Ilija. "Odjeća - najbitnije što je recimo školska djeca, možda neki školski pribor i tako", dodaje Miroslava iz Zagreba.

Dalibor iz Križevaca, pak, misli kako će to možda malo pomoći roditeljima, no da neće imati nekog velikog efekta. Dalibor ima ideju i što bi imalo većeg efekta. "Veće plaće, da imaju svi posla, da su svi zadovoljni", objašnjava.

Iako pozdravlja najavljenu mjeru, demograf Stjepan Šterc je sumnjičav oko mogućnosti opipljive promjene u posljednjoj godini Vladinog mandata. "Kad je najava u nekakvoj budućoj varijanti i kad je najava, kad se još uvijek ne zna što zapravo roditelji mogu uz tu karticu kupiti uz kakav popust - onda mi to više sliči zapravo na predizborno obećanje koje će se u nekakvoj doglednoj budućnosti ostvariti po jednom ili drugom modelu", objašnjava Šterc.

U Hrvatskoj je prema zadnjem popisu stanovništva najveći broj obitelji s jednim djetetom. Njih je više od 400 tisuća. Obitelji s dvoje djece je gotovo 320 tisuća. A najmanje je onih obitelji koje imaju troje ili više djece - njih je tek 112.380.

Dječja kartica bit će besplatna i dostupna putem sustava e-Građani u obliku mobilne aplikacije. Moći će je koristiti svi roditelji, neovisno o broju djece i visini primanja.