Vlada iznosi detalje subvencioniranja stabmenih kredita

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Prijedlogom zakona o subvencioniranju stambenih kredita mlađima od 45 godina omogućilo bi se da po povoljnijim uvjetima, odnosno uz manje kamate na kredit, riješe svoje stambeno pitanje, kupnjom prvog stana ili kuće, odnosno kupnjom većeg stana ili kuće.

Bankovna efektivna kamatna stopa (EKS) u prve četiri godine otplate kredita iznosila bi tako do najviše 3,75 posto na godišnjem nivou, a mogli bi se dizati stambeni krediti do najvećeg iznosa ukupne cijene nekretnine od 100.000 eura, odnosno do najveće cijene od 1.500 eura po kvadratnom metru.