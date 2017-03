Vlada izmjenama zakona želi spriječiti novi 'slučaj Agrokor'

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Kako doznaje Večernji list u pripremi su izmjene zakona, iako se još ne govori o kojima je riječ, koji će omogućiti uredniji sustav kada je riječ, prije svega, o velikim kompanijama, odnosno efikasniji proces njihovih transformacija kako se ne bi dogodila situacija poput sadašnje u Agrokoru – kada se ne zna kome je točno i koliko tvrtka dužna, ne postoji mogućnost promjene u upravljanju... – i to s jednim ciljem: da se ne uzburka situacija u domaćem gospodarstvu. Upravo se to sada događa među mnogim kompanijama koje su vezane za Agrokor, a prije svega riječ je o dobavljačima. Ali i oni teže mirnom rješenju.

To je istaknuo i premijer Andrej Plenković.

"Vi vidite da se Vlada, svi ministri, naročito parlamentarna većina oko cijele ove situacije vezane za poslovanje Agrokora ponaša, ja mislim, maksimalno odgovorno. Nitko od nas nije napravio nijedan potez, nijednu izjavu nije dao koja bi na bilo koji način otežala situaciju ili učinila vrlo tankoćutna financijska tržišta još turbulentnijima. Ono što je nama važno jest da poslovanje Agrokora prije svega osigura određenu likvidnost u ovom trenutku, drugo je da se napravi kvalitetan plan restrukturiranja, a onda nakon toga i održivo poslovanje koncerna", rekao je Plenković. Zakonske promjene ne odnose se na promptno rješenje za Agrokor, odnosno njegovu dekapitaciju ili potporu, nego bi trebale spriječiti buduće slične situacije. Ali isto tako, govori sugovornik iz Vlade, država neće ni sada dopustiti da propada pola ekonomije. No to svakako neće riješiti instantnim rješenjem.

Neki dan predsjednik Sabora Božo Petrov iznio je mogućnost tzv. modela “in and out”, tj., kako je objasnio, “u trenutku kada vam se ruši kompletan gospodarski sustav ulazite, stabilizirate, konsolidirate tvrtku i nakon toga je dijelite, prodajete. A u tom slučaju, kada to napravite, hrvatske tvrtke mogu biti konkurentne i ono što se može dogoditi jest da upravo to ostane u hrvatskim rukama.” Navodno bi u tom procesu privremenog ulaska u vlasništvo uz državu sudjelovali vjerovnici i dobavljači. Od početka godine Agrokorove tvrtke izlistane na Zagrebačkoj burzi izgubile su oko dvije milijarde kuna vrijednosti, pri čemu se oko 55 posto odnosi na Ledo. Nije isključeno da zato neki vjerovnici i ne preuzmu te tvrtke koje gube na vrijednosti. I Sberbank, kaže nam sugovornik, može jeftino preuzeti kompanije za nekog ruskog ulagača, koji ih onda isto tako nakon stabilizacije može skupo prodati. No, što će biti, trebao bi otkriti plan restrukturiranja.