Vlada ima kratkoročan i dugoročan plan za problem nedostatka radne snage

Foto: Grgo Jelavić / Pixsell

Ministar turizma Gari Cappelli rekao je u subotu u Dubrovniku kako je problem radne snage u Hrvatskoj prisutan od ulaska u Europsku uniju zbog nedostatka pripreme, no napomenuo je kako Vlada ima kratkoročni i dugoročni plan.

Capelli se u Dubrovniku sastao s dionicima u turizmu juga Hrvatske, a tom prilikom dao je potporu HDZ-ovim kandidatima za gradonačelnika Dubrovnika i župana dubrovačko-neretvanskog, Matu Frankoviću i Nikoli Dobroslaviću u drugom krugu izbora.

''Želimo vidjeti koliko smo zbilja pripremljeni, koliko smo kvalitetni. Nadalje, možemo li odrađivati cijelu godinu ili smo pak nekog sezonskog karaktera. Mislim kako se to sve mijenja. Ovi sjajni ljudi na čelu sa županom i budućim gradonačelnikom imaju viziju znanja, razvoja i zapošljavanja Dubrovnika'', rekao je Cappelli.

''Problem nedostatka djelatnika prisutan je odavno ulaskom u Europsku uniju. Nismo se dobro pripremili u tom segmentu i to je jedna reakcija koja je bila za očekivati. Međutim, hrvatska Vlada ima kratkoročan i dugoročan program. Možda ćemo ove godine malo ‘škripiti’ što se toga tiče. Nije to problem samo Vlade, već i svih turističkih i hotelskih kuća sa svojim kapacitetima koje su morali planirati. Iduće godine će to biti daleko kvalitetnije riješeno'', rekao je Cappelli.

Kao pozitivne primjere istaknuo je brojne glazbene festivale i kvalitetne teniske turnire.

''Mislim kako su to sjajni turistički proizvodi jer zalazimo u jedno novo područje gostiju gdje nismo dosad ozbiljno radili. A to su događaji koji očito, kako bi se reklo – ‘okidaju’, i pristupaju novom tržištu na kojem iduće godine očekujemo sigurno veće brojeve'', rekao je on.

Kandidat HDZ-a za gradonačelnika Dubrovnika Mato Franković zahvalio se Cappelliju na podršci.

''Čast mi je i zadovoljstvo što je ministar turizma, najvažnije gospodarske grane u Gradu Dubrovniku i županiji došao dati podršku, meni kao gradonačelniku te županu Nikoli Dobroslaviću. Grad Dubrovnik nije imao gradonačelnika koja dolazi iz područja turizma. Ovo će biti prvi put da ću ja kao budući gradonačelnik Grada Dubrovnika doći iz područja turizma poznavajući u potpunosti sve probleme i ono što je potrebno za Dubrovnik'', poručio je Franković.