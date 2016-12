Vlada i sindikati maratonski o plaćama i božićnicama

Vladu čekaju državnoslužbenički sindikati/Patrik Macek/PIXSELL

Previše je prilika za rješavanje otvorenih pitanja sa sindikatima zaposlenih u javnim i državnim službama propušteno da bi ih pregovarački tim nove Vlade riješio u nekoliko sati pripetavanja sa čelnicima sindikata. U petak postignutim dogovorom sa sindikatima javnih službi o tome da im se dogodine u dva koraka povećaju osnovice - najprije za tri posto početkom travnja, a potom za drugih tri posto od studenoga - riješeno je samo jedno od vrućih pitanja.

Ovog ponedjeljka na dnevnom su redu bile božićnice, za čije je rješavanje zbog postojećih ugovornih rokova to ujedno bilo i "5 do 12", ali usto je za usuglašavanje ostalo i pitanje prava na povećanje plaća za (dio) ove godine. Vrijeme trenutno više ide na ruku sindikatima, a kako im iskustva sa sličnim situacijama ne manjka, već uoči sastanka nagovijestili su oštrije pregovaračke pozicije, a time i maratonsko vijećanje. Nakon četverosatnog jutarnjeg druženja, završeno je tek prvo poluvrijeme i to, kako su novinarima prenijeli sindikalni čelnici, "bez pomaka". Početak drugog poluvremena zakazan je za 16 sati, ali obje su se strane dogovorile da u međuvremenu ne istrčavaju s detaljima.

Prvi čovjek Liječničkog sindikata Ivica Babić rekao je tek kako je prvo poluvrijeme završeno neriješenim rezultatom i izrazio nadu da se neće trebati igrati produžeci. Za Vladin pregovarački tim, međutim, već danas slijedi nova utakmica, ovaj put s predstavnicima državnoslužbeničkih sindikata. Računa se da bi ona, među ostalim, trebala rezultirati ujednačavanjem uvjeta s javnoslužbeničkim. Kolikim će proračunskim cehom rezultirati cijeli paket dogovora sa sindikatima, još kasno popodne u ponedjeljak nije se znalo.

Više-manje izglednim se računa da bi "tri plus tri posto" povećanja osnovica tijekom iduće godine moglo značiti povećanje proračunskih izdataka za plaće za približno 800 milijuna kuna jer je sindikalnim vođama očito bilo najvažnije ishoditi da se 6-postotno povećanje dosegne prije kraja 2017. Uz to, ministar financija Zdravko Marić ovih je dana u vezi s božićnicama rekao kako ne kani riskirati tužbe radnika te da bi isplata mogla biti početkom siječnja. Za oko 240.000 zaposlenih u državnim i javnim službama to bi stajalo oko 270 milijuna kuna. U svakom slučaju, cijeli paket financijski će očito težiti znatno više nego što je ucrtano u prijedlog proračuna.