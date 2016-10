Vlada diže ruke od Rafinerije u Sisku

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Ministar zaštite okoliša i energetike iz redova Mosta Slaven Dobrović potvrdio je u srijedu da će se ugasiti Rafinerija nafte u Sisku. Prvo je to jutros, podsjetimo, najavio, također Mostov, zastupnik Tomislav Panenić u Saboru.

"To je osjetljivo pitanje, koje trebamo razriješiti. Upravljanje Inom zahtijeva pažljivu analizu i osjetljiv pristup i na tome se sada radi", kazao je Dobrović, prenosi N1.

Upitan je i na što je njegov kolega, bivši ministar gospodarstva Tomislav Panenić, mislio kada je rekao da je gašenje Rafinerije neminovno.



"Što znači izgubiti rafinerije? Mi moramo shvatiti da je cijelo društvo u tranziciji. Idemo u postfosilno društvo, konzumacija derivata se smanjuje, neminovno dolazi do toga da se neki kapaciteti moraju ugasiti. Druga je stvar što se ta tranzicija mora napraviti tako da se vodi računa o radnim mjestima", kazao je Dobrović, dodajući da tu brigu mora voditi država.



Na pitanje znači li to razgradnju Rafinerije, Dobrović kaže: "Počinje rasprava o tome kako to riješiti i u što transformirati proizvodne kapacitete. U neko doba će se to definitivno morati zatvoriti - ali ne nauštrb ljudi i otpuštanjem radnika. Pitanje je i otpremnina, to treba napraviti na zdrav način, sačuvati radna mjesta", kaže Dobrović, dodajući da će se to riješiti strateškim pristupom.

Na pitanje u kojem razdoblju će se to događati, odgovara: "Razgovor o tome se već događa - prvo na razini vlade, a onda i s našim partnerom MOL-om".

Najave gašenja Rafinerije za N1 komentirao je i Predrag Sekulić, predsjednik sindikata Nova solidarnost, koji djeluje u sisačkoj rafineriji nafte.

"Spremni smo izaći na prugu i ako netko želi gledati nerede u Sisku i RH, nažalost... To nas žalosti, ali mi svoje živote spašavamo, mi spašavamo neovisnost RH i jadno je da to radimo mi radnici, a ne država", kazao je Sekulić.