'Više od pola umirovljenika nije zaradilo mirovinu'

"Tekstove zakona je pisala uža skupina ljudi koja nije bila prisutna na sastancima", kazao je u emisiji HRT-a Željko Potočnjak koji je bio dio radne skupine ispred Ministarstva koja se bavila mirovinskom reformom.

"U drugom dijelu mirovinskog sustava kapitalizirano je oko 100 milijardi kuna. Sve vlade, od Račanove, Milanovićeve, Sanaderove... pokušavaju taj novac vratiti u proračun. To je loše", napomenuo je Potočnjak koji je izrazio zgražanje nad tom idejom - da se tekući problemi rješavaju na uštrb budućih generacija.



Za njega nije sporan odlazak u mirovinu sa 67 godina. "Sad imamo sustav koji predviđa da do 2037. podignemo dob za odlazak u mirovinu, a do 2013. izjednačimo muškarce i žene. To je presporo i radi se o mrtvoj utrci. Dobar je prijedlog da se do 2028. izjednače muškarci i žene, a do 2033. da se podigne dob za odlazak u mirovinu", smatra. Dobro je i da se umirovljenici mogu vratiti na tržište rada.



U našem mirovinskom sustavu problem je "puno nejasnih transfera" i nepravedan sustav prema kojemu "veću mirovinu ima netko tko duže koristi mirovinu". Zato ne smatra da se umanjivanje mirovine onima koji idu ranije - naziva 'penalizacijom'. Dok se "povlaštene mirovine ne diraju ni na koji način". Jedna od ideja drugog stupa je bila ta da svatko ima svoj infividualni račun i da nema nejasnih transfera - kako ne bi išlo sve iz jedne kase i raspoređivalo se onako kako politika za nekoga odredi. A svako malo ide se za tim da se taj pristup napusti", kazao je.



"Više od pola umirovljenika prima mirovinu koju nisu zaradili", opet je potvrdio Potočnjak dodavši da je stanje i gore. "U našoj formuli, koje smo preuzeli iz Njemačke - mirovina ovisi o visini plaće i koliko dugo ste radili. Kad gledate da po tom principu mirovinu prima manje od 400 tisuća (od 1,2 millijuna) umirovljenika, a i oni ne primaju mirovinu sukladnu njihovoj zaradi", rekao je. Dodao je kako trenutno u Hrvatskoj za 4 umirovljenika radi 5 aktivnih osiguranika i da mirovine ne mogu biti bitno veće dok se ne poveća zaposlenost.



Na pitanje jesmo li društvu napravili socijalni problem, a medvjeđu uslugu mladim ljudima koje smo masovno umirovili nakon rata kazao je kako "to najviše bode oči". Međutim, dodao je, "mi smo imali dokupe staža, tehnološke viškove, slali smo ljude u mirovinu koji nisu invalidi. Ima puno tih segmenata. Sve promjene moraju ići na smanjenje pritisaka na mirovinski sustav. I dalje se radi na prijevremenom umirovljenju i poticanju ljudi da rade u mirovini. To će stvoriti ozbiljne distorzije na tržištu", smatra Potočnjak.



"Sve probleme sustava rješavamo - smanjivanjem mirovina. Naš mirovinski sustav neće se raspasti - ali će mirovine značajnog broja umirovljenih biti male. Tu nije u potpunosti kriva demografija (starenje stanovništva) nego loše upravljanje sustavom", kazao je. Ponovno je naglasio važnost drugog stupa za standard umirovljenika.