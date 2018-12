Više od osam tisuća umirovljenika dobiti će gradske božićnice

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Više od osam tisuća splitskih umirovljenika te više od 600 korisnika osobne invalidnine sljedećih će dana na svoje bankovne račune primiti božićnicu Grada Splita u iznosu od 150 do 300 kuna, priopćili su iz Grada.

Prve uplate krenule su danas, a osigurano je dva milijuna kuna. Iznos božićnice ovisi o visini primanja, pa će najveću od 300 kuna dobiti umirovljenici s mirovinom do 1.500 kuna, a 150 kuna dobit će oni kojima je mirovina između 1.500 i 2.000 kuna.

Korisnici osobne invalidnine Centra za socijalnu skrb s gradskom naknadom mogu očekivati po 200 kuna božićnice na tekućim računima, navodi se u priopćenju.

Umirovljenici s mirovinom do dvije tisuće kuna i trogodišnjim prebivalištem u Splitu kojima do 31. prosinca božićnica ne bude isplaćena, mogu do kraja siječnja 2019. ispuniti zahtjev za ostvarivanje tog prava te ga s potrebnom dokumentacijom poslati poštom Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu ili osobno donijeti u centralnu pisarnicu Grada Splita, poručili su iz Grada Splita.