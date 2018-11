Više od 2.000 ljudi ugovorilo skijanje u agenciji koja je u međuvremenu propala: Imaju li šanse za odštetu?

Foto: Getty Images

Najavom odlaska "Kompasa" u stečaj nisu oštećeni samo zaposlenici ove turističke agencije, nego i korisnici njihovih usluga.

Riječ je, prema nekim projekcijama, o više od dvije tisuće ljudi koji su uplatili novacza različite aranžmane, najvećim dijelom skijanja. Premda putovanje posredstvom "Kompasa" nikad neće vidjeti ili im je termin za odlazak već prošao, i dalje im na naplatu stižu rate za neisporučenu uslugu, javlja Slobodna Dalmacija.

Brojni prigovori građana oštećenih "Kompasovom" sudbinom stigli su i do udruge "Splitski potrošač".

- Točno je, ljudi nam se žale da im banke "sjedaju" svaki mjesec na račun i boli ih što im se skidaju tisuće kuna za nešto što nisu uopće konzumirali, a niti će, kako stvari stoje. Iz banaka, pak, poručuju da se te transakcije ne mogu stornirati. U svakom slučaju, putnici, odnosno oni koji su to trebali biti, teško će svoja potraživanja naplatiti iz stečajne mase "Kompasa".

Naime, radi se o tomu da su potraživanja iz tzv. obveznih odnosa, a to su oni na relaciji kupac - davatelj usluge, zadnja u naplatnom redu. Sumnjam da "Kompas" ima imovine da bi se svi namirili - tvrtka raspolaže s određenim nekretninama, no pitanje je kad će se one prodati - objašnjava Iskra Maras Jelavić, pravna savjetnica u "Splitskom potrošaču".

U Privrednoj banci Zagreb, Amex-ovom partneru u Hrvatskoj, ističu kako oni ne mogu preuzeti odgovornost za "Kompasovu" neisporuku usluge.