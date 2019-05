Više od 1000 ljudi radit će interijere za Airbusove avione

U dvije tvornice proizvodit će pretince za prtljagu, stropne panele, ulazne dijelove.../Sanjin Strukić/PIXSELL

Nova greenfield investicija austrijske aeronautičke tvrtke FACC u poduzetničkoj zoni Jakovlje nedaleko od Zagreba samo u prvoj fazi predviđa ulaganje 30 milijuna eura i otvaranje 600 novih radnih mjesta, a u drugoj fazi FACC planira otvaranje još jedne tvornice za proizvodnju unutarnjih dijelova za avione s ukupnim brojem zaposlenih iznad tisuću.

Upravo je bazen kvalificiranih radnika bio najznačajniji za odabir Jakovlja za ovu veliku investiciju. Kompanija je gotovo dvije godine pregovarala o najboljoj lokaciji za svoju tvornicu, koja je trebala biti na lokaciji unutar EU, a razmatrane su u finišu osim Hrvatske sve zemlje istočne i srednje Europe, a u finišu je Hrvatska bila ispred Slovačke i Poljske. Jakovlje nije bila i jedina lokacija u Zagrebačkoj županiji, ali je odabrana zbog dobre prometne povezanosti.

Plus za Hrvatsku bila je i dobro desetgodišnje iskustvo poslovanja s ovdašnjim tvrtkama, s kojima će i nakon pokretanja proizvodnje intenzivno surađivati. FACC je zadovoljan i troškovima energenata i ostalim operativnim troškovima u Hrvatskoj, kao i poticajima ulaganjima za koje su već podnijeli zahtjev Ministarstvu gospodarstva. U prvoj fazi planirana je proizvodnja dijelova za Airbus, i to dijelovi za unutrašnjost aviona od pretinaca za prtljagu i stropnih panela do ulaznog dijela interijera.

Trenutačno je FACC u registraciji tvrtke u Hrvatskoj, koja će poslovati pod imenom FACC Solutions Croatia. Zemljište u poduzetničkoj zoni FACC je kupio i u tijeku je upis vlasništva, te ishođenje dozvola, kao i projektiranje same tvornice, koja je i za grupaciju nov program. Gradnja je planirana iduće godine, a početak rada u 2021.

FACC, inače, ima više od 3400 zaposlenih u 38 zemalja svijeta i s prihodima od 782 milijuna eura. U vlasništvu je kineske državne grupacije AVIC Cabin Systems koja ima 450.000 radnika u svijetu i osvaruje prihode od 54 milijarde dolara.