Vikendom besplatan javni prijevoz u vrijeme Adventa

Foto: Filip Kos/PIXSELL

Kako bi se osigurao pravi doživljaj zimske bajke, svakog vikenda tijekom Adventa u Zagrebu, od subote, 1. prosinca pa sve do nedjelje, 6. siječnja 2019. godine, Zagrebački električni tramvaj besplatno će prevoziti putnike.



Javni gradski prijevoz tramvajima i autobusima bit će besplatan na području grada Zagreba, odnosno na području I. tarifne zone, u dane vikenda, točnije petkom od 12 sati do nedjelje u ponoć.



Zbog uobičajeno veće potražnje, posjetitelje će u adventskom razdoblju, svakodnevno sve do ponoći, prevoziti i zagrebačka Stara dama – uspinjača.