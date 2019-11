VIDEO/FOTO: Zašto nitko za HOC Bjelolasica ne želi platiti ni 10 kuna po kvadratu?

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Bili su tu i restoran, atraktivno skijalište, sportski tereni, dječja igrališta, piše Večernji list.

Nažalost, ni na 17. javnu dražbu za prodaju Hrvatskog olimpijskog centra Bjelolasica kod Ogulina, koja je objavljena krajem listopada, nije stigla niti jedna ponuda.

Hrvatski olimpijski centar (HOC), naime, već je gotovo pet godina na prodaji, od 2014. godine kada je zbog dugova, proglašen stečaj nad njim. I dok su prodane ostale nekretnine, sam Olimpijski centar gdje su pripreme imali brojni hrvatski, ali i svjetski sportaši, koja je bila skijaška destinacija mnogima, još čeka novog vlasnika.

Prije pet godina 50 milijuna Riječ je o 80 hektara zemljišta u netaknutoj prirodi, lokaciji okruženoj šumom, čistim zrakom, sa svom infrastrukturom, strujom, vodom, sustavom grijanja, na kojoj je izgrađeno osam paviljona. Bili su tu i restoran, atraktivno skijalište, sportski tereni, dječja igrališta. Na Bjelolasici, zapravo, od kada je zatvorena, vrijeme kao da je stalo. I dok privatni paviljoni propadaju, u sobama u paviljonima koji su u vlasništvu HOC-a većih šteta nema.

U HOC-ove paviljone ušli smo prople godine i uvjerili se u kvalitetnu gradnju i vrhunsku opremu; kreveti su uredno namješteni, televizori čekaju nove goste, kao i ručnici i sapuni u kupaonicama. Čitav kompleks na početku priče procijenjen je na nešto manje od 50 milijuna kuna. Na posljednjoj javnoj dražbi mogao se kupiti za 9,1 milijuna kuna; Jasenak 1 za 7,1 milijun kuna i Jasenak 2, što je oznaka za grupaciju paviljona, za dva milijuna kuna.

Zapravo, došli smo do toga da je kupac imao mogućnost platiti zemljište deset kuna po četvornom metru. No, nažalost, iako upita prije dražbe ima, kada treba uplatom potvrditi interes, kupci odustaju. Što je razlog tome, doista ne znam, jer lokacija nudi velike mogućnosti za razvoj kontinentalnog turizma kroz ulaganja u sportske sadržaje, skijaški teren, ali i gradnjom bazena i niza drugih sadržaja. Činjenica je da je od osam paviljona u potpunom vlasništvu HOC-a njih tri, dok u ostalim paviljonima svoje apartmane imaju i fizičke i pravne osobe. Dakle, od ukupno 272 apartmana, njih je 164 u vlasništvu HOC-a. U tom smislu, kupac ne kupuje imovinsko-pravno čiste nekretnine u slučaju pet paviljona.

No, smatram da je cijena od 10 kuna po kvadratu zemljišta, jer svi su paviljoni izgrađeni na zemljištu koje je u vlasništvo HOC-a, ipak dobar motiv za kupnju. Uostalom, meni kao stečajnom upravitelju, ali i privatnim vlasnicima apartmana u paviljonima u interesu je da se Hrvatski olimpijski centar proda investitoru koji će oživjeti lokaciju, jer samo tada svi, od lokalne zajednice, okolnih privatnika koji su gradili kuće za iznajmljivanje, do vlasnika apartmana u paviljonima, mogu imati koristi – kazao nam je Tomislav Đuričin, stečajni upravitelj HOC-a Bjelolasica.

Prodaja novih vozila do kraja listopada tek neznatno bolja nego lani Pozivnica Rusima, Kinezima... Dodaje kako bi nova javna dražba, s još nižom cijenom, mogla biti još do kraja godine, te poziva sve ulagače, koji je do sada bilo i iz stranih zemalja, poput Rusije, Kine, Gruzije, ali i domaćih poduzetnika, da pogledaju nekretninu i jave se kako bi se uvjerili da lokacija ima potencijala postati atraktivna destinacija.