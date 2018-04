VIDEO: Promotivni video HTZ-a proglašen najboljim svjetskim promidžbenim spotom za 2017.

Foto: press

Promotivni video Hrvatske turističke zajednice „Ambasadori hrvatskog turizma“, koji je u kratkom vremenu ostvario višemilijunsku gledanost na stranim emitivnim tržištima, odlukom američkog stručnog i predstavničkog žirija Citizine Networksa i National Association of Broadcasters (NAB), osvojio je prestižnu nagradu „Travel Video Awards“ u kategoriji „Best Video by a Tourism Organization“. Također, osim stručnog žirija, promotivni video prepoznat je i od strane publike koja je u online glasovanju hrvatski promotivni turistički spot proglasila najboljim turističkim promotivnim spotom za 2017. godinu.

Svečana dodjela nagrada održana je u središtu Las Vegasa, u objektu House of Blues, a priznanje je od strane Philipa DeBevoisea, osnivača i predsjednika Uprave Citizine.tv osobno preuzeo direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić. „S velikim veseljem i ponosom primili smo vijest o kandidaturi našeg promotivnog videa u kategoriji za najbolji video turističke organizacije, a osvojena nagrada za nas predstavlja ogromnu radost i satisfakciju. Ovo je potvrda da u Hrvatskoj turističkoj zajednici, zajedno s partnerima, kreiramo vrhunske promotivne sadržaje koji su međunarodno prepoznati i prihvaćeni od strane struke, ali i od strane brojnih ljubitelja putovanja diljem svijeta“, izjavio je direktor Staničić, dodavši kako posebne zahvale upućuje svima koji su na bilo koji način sudjelovali u izradi promotivnog videa, te svima onima koji su svojim glasovima pridonijeli osvajanju ove vrijedne nagrade. „Čestitke svim finalistima i nominiranima koji su prezentirali svoje odlične projekte. Stvar je prestiža osvojiti nagradu u ovako jakoj konkurenciji“ nadodao je Staničić.

Dodajmo kako su se nagrade dodjeljivale u ukupno 9 kategorija u sklopu kojih je prikupljeno više od 360 prijavljenih projekata, a svaka je kategorija imala po četiri finalista. Promotivni video HTZ-a pobijedio je u kategoriji za najbolji promotivni video turističke organizacije za koju su pristigle čak 44 prijave, dok su u uži izbor ušli promotivni video uradci Hrvatske, Perua, Kolumbije i Jordana. Dodjeli nagrada prisustvovala je i direktorica predstavništva HTZ-a u New Yorku, Ina Rodin.

Osvojenu nagradu komentirao je i uspješni Nevio Marasović, glavni režiser promotivnog videa. „Nakon fantastičnih reakcija domaće i inozemne javnosti, iznimno sam ponosan što je naš trud i entuzijazam međunarodno prepoznat od strane Citizinea. Ova nagrada pripada svima nama, ali također pripada i cijeloj Hrvatskoj“, izjavio je Marasović. Partner u projektu bila je agencija BBDO Zagreb čiji izvršni direktor Luka Duboković naglašava kako osvojena nagrada predstavlja veliko priznanje cjelokupnom kreativnom timu.

„Odličan plasman promotivnog spota rezultat je jedinstva i zajedničkog rada na promociji onog najboljeg od hrvatskog turizma, a posebno mi je drago što smo u njega utkali i humanitarnu notu. Ovim putem još jednom bih zahvalila našim sportašima i umjetnicima, koji su besplatno sudjelovali u promociji naše zemlje u ime kojih smo dodijeliti sredstva udrugama koje pomažu i brinu o bolesnoj djeci i djeci s posebnim potrebama“, izjavila je Barbara Mesić, glavna savjetnica ministra turizma.

Podsjećamo kako je promotivni video „Ambasadori hrvatskog turizma“ sniman na različitim prepoznatljivim lokacijama u Hrvatskoj te je u njemu sudjelovalo 10 poznatih i slavnih osoba iz svijeta sporta i umjetnosti, među kojima su Luka Modrić, Ivan Rakitić, Mario Mandžukić, Mateo Kovačić, Dejan Lovren, Dario Šarić, Marin Čilić, 2Cellos, Maksim Mrvica i Zrinka Cvitešić. Ovim se promotivnim uratkom Hrvatsku dodatno pozicionira na međunarodnom tržištu kroz poznate i uspješne ličnosti, a osim poznatih hrvatskih destinacija video promovira i ostale oblike hrvatske turističke ponude, poput kulturne i povijesne baštine, eno-gastronomije, aktivnog odmora, nautike, prirodnih ljepota i drugih segmenata hrvatskog turizma.

„Ova nagrada dokaz je uspješnog marketinškog pozicioniranja Hrvatske na stranim tržištima te potvrda progresivnosti u pristupu prezentiranja turističkih potencijala naše zemlje u cijelome svijetu. Izuzetno sam ponosan na svoj tim u Ministarstvu turizma koji je ovom projektu pristupio proaktivno i inovativno te zajedno s Hrvatskom turističkom zajednicom stvorio promotivni video čiju je kvalitetu prepoznala svjetska stručna javnost“, izjavio je ministar turizma Gari Cappelli te čestitao svima koji su svojim radom na ovom projektu doprinijeli predstavljanju Hrvatske kao atraktivne turističke destinacije koja diversificiranom ponudom na obali i kontinentu privlači turiste iz svih dijelova svijeta.

„Citizen's Travel Video Awards“ je organizacija osnovana od strane nezavisnih filmaša i brandova iz cijelog svijeta koja nagrađuje inovativne i inspirativne nezavisne, ali i brendirane videozapise.