VIDEO: 'Na Pantovčaku ću primati kriminalce, bit ću njihov glasnogovornik'

Foto: Boris Ščitar / Pixsell

Predsjednička kampanja sve se više zahuktava pa je pred nama bogat program na Večernjem TV-u. Danas je u studiju moderatorica Iva Boban Valečić ugostila kandidata Darija Juričana.



Voditeljica Boban Valečić upitala je Juričana je li njegova kandidatura politički ili art projekt?



– Koje su kamere jedine u ovom studiju? Vaše. Da sam ja art projekt, sada bih donio hrpu kamera i snimao ovo. Ja sam iznimno ozbiljan u ovom projektu, ne radim na filmu, ali ne isključujem mogućnost da će ovo biti dio filma. Ja sam i srcem i tijelom u ovom projektu i mislim da je ovo daleko bitnije od filma – rekao je Juričan.



Rekao je kako su njegovi filmovi edukativni i da je on "edukator".



– Nakon dva filma, došao sam do toga da zapravo, ako ne možemo pobijediti, možemo se pridružiti. Ja mislim da je korupcija rješenje. Korupcija svima, a ne samo njima – rekao je Juričan i dodao je od 11 kandidata njih 10 protiv korupcije, "čak i HDZ".



– Ja barem nisam licemjeran i kažem da bih uživao kao prase da pobijedim. Na Pantovčaku ću primati kriminalce, bit ću njihov glasnogovornik – izjavio je Juričan.



Na pitanje dijeli li mišljenje građana da je Hrvatska visoko korumpirana država, Juričan je odgovorio kako smatra da Hrvatska nije dovoljno korumpirana.



– Jedno je neki taj subjektivni dojam, a država kaže da nismo korumpirani i svim sredstvima se bori. Mislim da nismo dovoljno korumpirani, da to još uvijek može bolje. Mislim da treba raspustiti te neke mehanizme s kojima se ta korupcija nastoji ograničiti jer su besmisleni – izjavio je i dodao kako su ti mehanizmi ''imali šansu''.



– Želim omogućiti svima da korupcija bude dostupna, da svi imaju jednaku startnu poziciju. Krećem od tog malog korumpiranog čovjeka – izjavio je.



Kazao je i kako ćemo prestati razmišljati o korupciji jednom kada ona postane dostupna svima.