Viceguverner HNB-a: Euro hrvatskom gospodarstvu nosi niz pogodnosti

Viceguverner HNB-a Michael Faulend rekao je u ponedjeljak za HTV da je proces uvođenja eura dugotrajan. "To nije nešto što traje od danas do sutra. Mi smo u taj proces krenuli prije godinu, dvije i on još uvijek traje. On će trajati sljedećih 4 godine u najmanju ruku, ističe. Postavlja se pitanje jesmo li mi sada spremni za fazu u kojoj se trenutačno nalazimo.

Naše je uvjerenje da jesmo jer mi se sada nalazimo u fazi predulaza u tečajni mehanizam, to je prva stepenica na tom putu. Za ulazak u tečajni mehanizam zemlja mora pokazati dostatnu količinu makroekonomske sigurnosti. Hrvatska je demonstrirala zadnjih godina veliki napredak, što u smanjenju makroekonomskih neravnoteža, što u gospodarskom rastu koji je fundamentalno zdrav i dugoročno održiv, objasnio je viceguverner HNB-a".

Smatra da će euro donijeti niz pogodnosti gospodarstvu.

"Prije svega treba reći da euro hrvatskom gospodarstvu nosi niz pogodnosti - od ukidanja valutnog rizika, smanjenja kamatnih stopa do smanjenja transakcijskih troškova koji će pogodovati i izvoznicima. Postoji i niz drugih pogodnosti koje će pozitivno djelovati i na građane i na poduzeća i na samu državu...", ustvrdio je za HTV.