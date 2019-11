Veliko poskupljenje: Bandić od svih u gradu, mrtav-hladan, sa osmijehom na licu, radi bedake

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Predsjednica Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Anka Mrak-Taritaš u utorak je komentirala najavu poskupljenja odvoza otpada u Zagrebu poručivši da gradonačelnik Milan Bandić od svih u gradu, "mrtav-hladan, sa osmijehom na licu, radi bedake".

"Odvoz otpada ćemo plaćati dva do tri puta više i to stvarno postaje porez na bedake. Građani Zagreba to nisu zaslužili", rekla je Mrak-Taritaš na konferenciji za novinare ustvrdivši kako je u svemu najtragičnije što se "ne nazire svjetlo na kraju tunela".

Poništen je natječaj za spremnike, koji je trebao provesti Fond za zaštitu okoliša, pa novih spremnika neće biti još neko vrijeme. Zagreb nema ni centar za zbrinjavanje otpada i neće ga imati niti sljedećih tri do četiri godine, a kada se odluči na sortiranje otpada onda će to biti sljedeće poskupljenje, kaže Mrak-Taritaš.

Podsjetila je kako je prije 15-ak godina Bandić obećavao "sve i svašta jer je 2020. bila jako daleko", a sada će stupiti na snagu EU obaveze u vezi odvojenog prikupljanja otpada.

Objašnjenje iz Gradskog ureda za zaštitu okoliša da će cijene za građane biti veće zbog većeg troška koji proizlazi iz odvojenog prikupljanja otpada je sramotno, smatra Mrak-Taritaš.

"Objašnjenje je da nam to treba jer će infrastruktura bolje funkcionirati, da treba više sredstava za reciklažna dvorišta, da treba više ulagati, a mi znamo da nije tako. Bandić zajedno sa svojim službama radi ono što je uvijek radio - kad ima problem direktno poseže u džepove građana", ustvrdila je.

Zagreb zatrpan otpadom, počeo i smrdjeti

Vidimo da je rješavanje problema otpada sve lošije, da ne funkcionira, da Zagreb ne samo što je zatrpan otpadom nego je počeo i smrdjeti, a građani Zagreba će to plaćati dva to tri puta više, kaže Mrak-Taritaš.

Gradski zastupnik GLAS-a Stanko Kordić ironično je primijetio da će građani odsad raditi kao radnici Čistoće jer će nekoliko sati mjesečno morati razdvajati otpad, nositi ga na zelene otoke ili u reciklažna dvorišta, i za to platiti 70 kuna.

Kordić kaže kako nije istina da će otpad koji preostane, nekih dvadesetak posto, građani plaćati manje jer minimalni spremnik za kućanstvo iznosi 40 litara.

"Nakon što smo odradili za Čistoću i platili 70 kuna za to, miješani komunalni otpad ćemo plaćati koliko i do sada", ustvrdio je Kordić.

Osim toga, laž je da se trošak od 70-ak kuna mora snositi radi uspostave infrastrukture odvojenog prikupljanja otpada, jer je Čistoća prije pet godina imala oko 1360 zaposlenih, a odvozila otpad tri puta tjedno, a sada će na istom broju odvoza raditi oko 2200 zaposlenih.