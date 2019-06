Veliki dan za Brodosplit: Kreće gradnja tehnološki naprednog broda za polarne ekspedicije

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL / Ilustracija

Još jedan veliki dan za Brodosplit - danas je svečano položena kobilica za novogradnju 487, odnosno novi tehnološki napredni brod za polarne ekspedicije Ultramarine koji će se graditi za američkog naručitelja Quark Expeditions.



Inženjer Dalibor Vukičević, direktor projekta 487 pojasnio je za HRT da je riječ o putničkom plovilu, niši brodova kojoj Brodosplit danas stremi. Radi se o izuzetno zahtjevnom plovilu, Polar Class 6, što znači da se radi o strukturi broda koja je pojačana rebrenima i debljinom čelika koji mogu izdržati i do metar leda u polarnim uvjetima. Brod će se raditi po trenutno najvišim standardima za putnička plovila u svijetu. Moći će prevoziti za 200 putnika i 160 članova posade. Naručitelj je tražio i luksuzno opremljene kabine.

Tehnološki napredak broda, kaže Vukičević, očituje se u dizel električnim propulzijama, s najnižom emisijom CO2.



- Radi se o brodu koji koristi isključivo green materijale i certifikate za azbest free. Radi se o brodu koji ima najvišu klasu za zaštitu od požara i sve luksuze koje najmoderniji putnički brod ima - dodaje.



S obzirom na to da je brod namijenjen plovidbi u specifičnim područjima, u nimalo primamljivim vremenskim uvjetima, bit će opremljen sa sigurnosnim čamcima, dva helidecka s helikopterima, stabilizatorima za mirnu plovidbu, i pojačanjima, pa će tako imati dva glavna stroja, dvije propele i slično - sve kako bi, ako dođe do problema u radu jednoga, posao odradio rezervni stroj. Brod je plod vještine njihovih projektanata.



Vrijeme isporuke broda je do 2020. godina. Radnici ispred sebe imaju godinu i pol dana. Radit će i po najvećim vrućinama, u dvije smjene, jer u Brodosplitu najozbiljnije shvaćaju ono što je klijentima najbitnije - da se drže rokova isporuke.