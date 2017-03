Velike promjene u MUP-u: 1240 policajaca više u operativi, 309 rukovodećih radnih mjesta manje

Foto: Ivica Galović / Pixsell

Od na sva zvona najavljivanog smanjivanja broja policijskih uprava s 20 na 5 neće biti ništa. Osim u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu, policijske će se postaje kao i postaje prometne policije spajati sa sjedištima uprava. Dovest će to do povećanja od najmanje 1240 policajaca u operativnom radu, a rukovodećih radnih mjesta bit će barem 309 manje.

Granična policija će iz uprava i postaja biti izdvojena u zasebnu organizacijsku jedinicu. Uz dosadašnje tri, policijske postaje bi mogle dobiti i četvrtu kategoriju, u kojoj bi bila samo temeljna policija. Takav bi model zaživio na udaljenijim otocima poput Lastova. Interventna policija ostaje na razini policijskih uprava, ali s promijenjenom strukturom rukovođenja.

Uprava kriminalističke policije imat će novi ustroj u kojem će biti Odjel gospodarskog i visokotehnološkog kriminaliteta, Odjel za potporu kriminalističke policije, Odjel općeg kriminaliteta i Odjel organiziranog kriminaliteta i droga. Bez posla neće ostati nitko, dapače, namjera je da se broj policajaca poveća odnosno da se popune sva radna mjesta predviđena sistematizacijom u MUP-u. Najnoviji je to, no ne i konačni prijedlog reorganizacije Ministarstva unutarnjih poslova, nazvan funkcionalnom reorganizacijom s kojom bi se trebalo započeti do 1. siječnja sljedeće godina.

Do tada bi svaki policajac trebao dobiti novo rješenje za svoje radno mjesto, javlja Večernji list.