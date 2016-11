Velika prijevara na hrvatskim tržnicama: 95% proizvoda koji nose oznaku "domaće" je uvezeno

Foto: Slavko Midžor / Pixsell

Nakon što je u poriluku s obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva u blizini Zagreba pronađena količina pesticida čak 135 puta veća od dopuštene, potrošači su postali svjesni kako, nažalost, ne mogu vjerovati ni hrvatskom proizvođaču koji svoju robu deklarira kao domaću. Usporedo s kontrolama mesa, poljoprivredna je inspekcija u posljednjih petnaestak dana krenula "češljati" i štandove s voćem i povrćem na tržnicama, a da bi se tu moglo štošta sumnjivo pronaći drži Nenad Kuftić, predsjednik Saveza udruga ekoloških proizvođača.



Kako piše Slobodna Dalmacija, upravo je on na nedavnom sastanku s ministrom poljoprivrede Tomislavom Tolušićem upozorio na problem sumnjive prodaje na tržnicama, što je vjerojatno, drži Kuftić, i potaknulo inspektore na akciju.



- Građani zbilja ne znaju što kupuju. Kad dođu na tržnicu i vide natpis OPG, puni su povjerenja jer misle kako kupuju domaće, a zapravo im se podvaljuje voće i povrće s veletržnica, nerijetko i iz uvoza. S punom odgovornošću tvrdim da OPG-ovi čak 95 posto proizvoda, ustvari, preprodaju ili švercaju, kako se običava reći. Kako drukčije objasniti činjenicu da jedan OPG-ovac, koji nema ni stabla agruma na svojoj zemlji, svake godine uredno prodaje mandarine i limune... Našoj inspekciji nije neobično ni to što se banane prodaju na štandovima bez fiskalne blagajne koju naši OPG-ovi nisu dužni imati. Ne treba biti neki detektiv kako bi se utvrdilo da se pojedini trgovci registriraju kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo samo radi benefita poput već spomenute fiskalizacije. To je siva zona koju će se, pretpostavljam, sada početi razotkrivati - drži Kuftić.



- Čak i oni koji imaju zemlju i bave se uzgojem voća i povrća, na tržnicu donose proizvode od kojih dobar dio sasvim sigurno ne bi prošao analizu - drži Željko Iličić, Kuftićev kolega iz Saveza udruga ekoproizvođača.