Cijene odletjele 'u nebo': Velebni projekt obnove tjera na rebalans proračuna

Grad Šibenik stekao je ogromno iskustvo provedbe projekata financiranih europskim novcem, što se u velikoj mjeri odnosi na projekte obnove kulturno-povijesne baštine.

U proteklih pet godina sufinanciranjem iz EU fondova već je uspješno revitalizirao dvije svoje tvrđave: Svetog Mihovila i Barone. Kako sada stvari stoje, obnovljena treća i ujedno najveća tvrđava, ona svetog Ivana vrata će posjetiteljima otvoriti najkasnije do ljeta 2021. Taj projekt najveći je ikad dodijeljen ovom gradu iz fondova EU, ali ujedno i projekt zbog kojeg će "prekrojiti" gradski proračun.

Budući da je i najpovoljnija ponuda za izvođenje radova na obnovi premašila planirana sredstva, i to za više od 10 milijuna kuna, na Gradskom vijeću je odlučeno da krajem ožujka idu u mini rebalans. Naime, lanu početkom studenog objavili su postupak javne nabave za izvođača radova na obnovi sv. Ivana, no rok za predaju ponuda bio je odgođen do kraja prosinca.

49 milijuna kuna vrijednost je projekta obnove, a 41,5 milijuna osigurava EU

"Natječaj za izbor izvođača radova je kasnio jer se od projektanta, odnosno arhitekta čekao detaljan troškovnik i njegovo usklađenje s projektnom dokumentacijom te usklađenje projektne dokumentacije s ograničenjima koja je Grad postavio na cjelokupni trošak građevinskog dijela projekta, a u međuvremenu je došlo i do promjene voditelja projekta", objašnjavaju nam iz Grada.

Europski fond za regionalni razvoj Šibeniku je stavio na raspolaganje bespovratnih 41,5 milijuna kuna za projekt ukupno vrijedan 49,1 milijun, a razliku će podmiriti sam Grad. Uz prihvaćanje najjeftinije ponude za građevinske radove, ukupna vrijednost revitalizacije tvrđave sv. Ivana, koja se sastoji od ukupno 27 nabava, iznosit će više od 63 milijuna kuna. Za građevinske radove na tvrđavi dosad je pristiglo pet ponuda od kojih je najpovoljnija (46,8 mil. kn) bila ona šibenskih tvrtki Inovator i A3, dok je najskuplju (63,2 mil.kn) dao Strabag.

A ponude analizira i o njima odlučuje mjerodavno stručno povjerenstvo, no da bi moglo odabrati najpovoljniju, treba prvo osigurati nastalu novčanu razliku između procijenjene i tržišne vrijednosti u proračunu Grada Šibenika ili u projekcijama istog. Zbog toga se, dakle, i ide u gradski mini rebalans.