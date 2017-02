Već s jednim biciklom možete mjesečno zaraditi prosječnu plaću, a s deset - 60 tisuća kuna

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

A to su dovoljno dobri razlozi zbog kojih se vrijedi potruditi pa su obiteljski iznajmljivači Splitsko-dalmatinske županije spremni dio tog prometa skrenuti i u svoje apartmane, koji će od ovoga ljeta imati oznaku "bed&bike".



Bit će to znak da su spremni ugostiti i pružiti specifičnu uslugu biciklistima, brinuti se o njihovim biciklima ili im osigurati iznajmljivanje svojih, ali i sve prateće usluge koje oni trebaju, uključujući i domaće bike-vodiče koje strane agencije sve više traže.



Jer, iznajmljivači su iz iskustva onih koji su kao pioniri u turističkim mjestima nabavili bicikle i ponudili ih u najam svojim gostima prethodnih sezona shvatili kako im to osigurava sasvim pristojnu dodatnu zaradu u njihovim apartmanima, i to bez pretjerana truda, piše Slobodna Dalmacija. Bicikli se, naime, iznajmljuju dnevno po cijeni od 90 do 170 kuna, ovisno o turističkome mjestu i cijenama ostalih usluga u njemu. Pa se tako s desetak bicikala za iznajmljivanje svakog dana može zaraditi i do dvije tisuće kuna.



Štoviše, oni koji su uložili u tu vrstu prijevoza nabavivši po stotinjak bicikala za iznajmljivanje turistima, zarade dnevno puno više nego vlasnici apartmana.



Da se ne radi tek o prolaznom hiru suvremenih gostiju koji su se odjednom sjetili rekreacije na dva kotača na svojem odmoru, pokazuju podaci prema kojima je u nama turistički najizdašnijoj Njemačkoj čak dva milijuna turista koji putuju u inozemstvo kao cikloturisti, a čak 5,7 milijuna Nijemaca je jednom u protekle tri godine bilo na odmoru s vožnjom bicikla.

"Ja već imam prve rezervacije za ovu predsezonu iz Švedske za goste koji žele bicikl na odmoru. Među prvima sam u Brelima prije 8 godina kupila bicikle i iznajmljujem ih u svojim apartmanima, a gosti su prezadovoljni time. Sada se želim i službeno registrirati za prihvat cikloturista i imati tu oznaku. Kupujemo dobre bicikle, svaki je po 3-4 tisuće kuna, imamo ih 12 i ta investicija vrati se u godinu dana ako sami radite. Naša cijena najma je 90 kuna dnevno i znam da može biti i veća, ali do sada je bilo tako – priča breljanska iznajmljivačica Kristinka Ivanac, naglašavajući kako ipak treba znati s bicikima, održavati ih i popravljati.