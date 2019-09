Važna obavijest za sve korisnike American Expressa

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Kako je i najavljeno, American Express uglavnom je odustao od europskog tržišta zbog novih pravila o franšiznom poslovanju pa je PBZ Card izgubio licencu na izdavanje American Expressa koji je desetljećima bio najpopularnija kreditna kartica u Hrvatskoj. Doduše, popularnija je bila među potrošačima nego među trgovcima, koji su se često žalili na previsoke provizije koje im je naplaćivala ta kartičarska kuća.

Više od pola milijuna kreditnih kartica trenutno se tiska i šalje hrvatskim građanima. Do kraja godine, dakle, svih 500 tisuća korisnika American Expressa u Hrvatskoj trebalo bi dobiti nove kartice, piše Index.hr

Neće ih dobiti svi odjednom jer je riječ o zaista golemom broju kartica. Do kraja godine dobit će Visa Premium karticu koja će se koristiti na jednak način i pod istim uvjetima kao dosadašnji American Express. Dio korisnika ih je već dobio, kao i PIN-ove za njihovo korištenje.

Odmah je mogu aktivirati i početi koristiti, a stari Amex zaboraviti. I prerezati staru karticu kako je do 31. prosinca ne bi netko zloupotrijebio. Bez obzira na zamjenu kartice, korisnici neće morati sve svoje obveze podmiriti do kraja godine.

Računi za popularnu kupovinu na rate će im i dalje dolaziti kao i dosad tako da se nitko ne mora bojati da će na kraju godine odjednom morati platiti ono što je kupio na više rata.

Od 31. prosinca nijedan American Express koji je izdao PBZ Card više neće vrijediti. To se odnosi čak i na one kartice na kojima je naveden dulji rok.

"U razdoblju od dobivanja nove Premium Visa kartice pa do 31.12.2019., do kada vrijede postojeće American Express kartice, korisnici mogu paralelno koristiti postojeću American Express karticu i novu Premium Visa karticu, ukoliko to žele. Nakon 31.12.2019. korisnici će moći koristiti samo novu Premium Visa karticu", rekli su Indexu u PBZ Cardu.

Trgovci koji to žele moći će, pak, i dalje prihvaćati American Express kartice stranih izdavatelja.