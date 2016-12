Uz postojećih 118, Zagreb dobiva još 20 nadzornih kamera na različitim gradskim lokacijama

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Njima se uvodi red kod nepropisno parkiranih vozila, “love” grafiteri te ilegalni odlagači otpada, a snimke s kamera pomažu i policiji, koja na području gdje se one nalaze ima 90 posto riješenih slučajeva razbojstava, krađa i prometnih nesreća.

Takozvani Big Brother, odnosno nadzorne kamere prometnog redarstva trenutačno se nalaze na 118 lokacija u gradu, a ukupno ih ima 354. U sljedećih nekoliko dana one će se, doznajemo, postaviti na još dvadesetak lokacija, a jučer je počela montaža prve od njih, u Ulici kneza Mislava, piše Večernji list.

– Ima ih, koliko ja znam, na Trgu bana Jelačića, u Branimirovoj, Draškovićevoj, Vlaškoj, ma svuda! Više i ne obraćam toliko pozornost na njih jer sam naviknut, ali kad su se pojavile, nije mi bilo svejedno što će pratiti svaki moj korak – rekao je Miljenko Bačić iz Mislavove, dok su iz prometnog redarstva objasnili kako kamere nisu to da prate Zagrepčane kako se šeću gradom, već da pomognu pri pronalasku ponajprije onih koji krše prometna pravila. A osim što snimke mogu pratiti prometni redari, vozače u prekršaju kamere detektiraju i automatski, i to tako da zabilježe svaki automobil koji na cesti zastane dulje od nekoliko minuta. Do vozača dolazi se zumiranjem registarskih oznaka, a vlasniku se šalje opis prekršaja i fotografija s nalogom za plaćanje kazne.

