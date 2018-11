Uz pomoć Općine, mlade obitelji kuću mogu kupiti za 2 do 4,5 tisuća eura, dižu i porodiljne naknade

FOTO: GettyImages

Za Općinu Magadenovac i njezine mlade stanovnike i obitelji jučer je bio povijesni dan: u prostorima Općine jučer je s načelnikom Stjepanom Živkovićem prvih pet mladih obitelji potpisalo ugovore za sudjelovanje u Programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji, u sklopu kojeg im magadenovačka Općina sufinancira kupnju građevinskog zemljišta ili stambenog objekta, kao i rekonstrukciju i adaptaciju stambenog prostora na području općine. Općina Magadenovac postala je tako jedna od prvih jedinica lokalne samouprave u Slavoniji i Baranji, ali i Hrvatskoj, koja je prešla s riječi na djela i konkretnim mjerama pokazala načine i smjer kako se boriti protiv rastućeg problema iseljavanja mladih s ovih prostora, piše Glas Slavonije.

U ovom prvom krugu magadenovačka Općina iz svog je proračuna već izdvojila i korisnicima na račune isplatila ukupno 105.000 kuna, a kako bi do kraja ove godine trebalo biti potpisano novih osam ugovora, iznos za ovu namjenu popet će na više od četvrt milijuna kuna, preciznije 255.000 kuna, što je za 55.000 kuna više nego što su Magadenovčani prvobitno planirali. No to ih ni najmanje ne brine jer predstojećim rebalansom proračuna planiraju osigurati potrebna sredstva za stambeno zbrinjavanje svojih mladih obitelji. Od novih osam ugovora vrijednih ukupno 150.000 kuna, dva će biti za kupnju nove nekretnine, a šest za adaptaciju kuća mladih obitelji, koje su se obvezale u njima živjeti najmanje 10 godina. Interesa nema jedino za gradnju novih objekata.

Maja Štraub (32), koja je uz pomoć nepovratnih sredstava u sklopu ovog programa za svoju četveročlanu obitelj, u kojoj su suprug i dvoje djece, kupila kuću u Lacićima za 45.000 kuna, ne skriva da će joj pomoć Općine od 30.000 kuna za ovu namjenu itekako dobro doći jer je riječ o starijoj nekretnini na kojoj u cijelosti treba mijenjati krovište, stolariju, podove i druge dotrajale dijelove.

Najmlađi među potpisnicima ugovora, 25-godišnji Josip Marić iz Šljivoševaca, tek je nedavno uplovio u bračnu luku, no zahvaljujući pomoći svoje Općine, nedavno je zajedno sa suprugom postao vlasnikom obiteljske kuće u središtu Šljivoševaca vrijedne oko 9.000 eura, za koju mu je Općina poklonila gotovo polovicu novca.