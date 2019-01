Uz ovih nekoliko savjeta moguće je znatno uštedjeti na gorivu

FOTO: GettyImages

Pazite na tlak u gumama. Tlak u gumama je vrlo bitna stavka pa ga redovito provjeravajte i držite se propisanog. Uštedjet ćete do pet posto goriva. Gume s preniskim tlakom uzrokuju veću potrošnju jer imaju veći otpor kotrljanja. Automobilu redovito mijenjajte potrošne dijelove. Redovito mijenjajte ulje u motoru. Prljave svjećice, začepljeni filteri i slično povećavaju potrošnju goriva. Održavanjem automobila možete uštedjeti čak četiri posto goriva. Također, motor gasite ako vidite da ćete negdje stajati dulje od minute, primjerice pred semaforom u većim kolonama. Tako ćete uštedjeti više goriva jer automobil, iako miruje, i u praznom hodu također troši gorivo, pišu 24sata.



Vozite li se na kratkim relacijama, ne palite grijanje u automobilu. Dok se zagrije, već ćete biti na odredištu. Na dužim relacijama grijanje držite na nižim temperaturama. Grijanje klimom može vam povećati potrošnju za oko tri posto. Loše gume troše više goriva. Izaberite kvalitetne gume. Iako su skuplje, dugoročno se isplati jer gume imaju utjecaj na kretanje automobila. Zbog loših guma, a time i otežanog kretanja asfaltom, automobil može trošiti više jer treba više energije za kretanje.



Ako na automobilu imate krovni nosač, skinite ga kad vam ne treba jer će tako vozilo biti aerodinamičnije i trošit će oko pet posto manje goriva. Otvoreni prozori na brzini većoj od 50 km/h stvaraju otpor i povećavaju potrošnju. Uz to, ne punite rezervoar do vrha jer lakši automobil troši manje. Ako je automobil lakši, trošit će manje goriva jer će trebati manje energije za kretanje. Pazite na okretaje motora i smanjite brzinu. Primjerice, idealna brzina za uštedu je između 75 i 90 km/h uz mjenjač podešen na petu brzinu. Pazite da su vam okretaji motora na 2000 za automobile na dizelska goriva ili 2500 za benzinske motore. Vozite mirnije uz što manje kočenja i ubrzavanja jer nagla ubrzanja troše više od 20 posto goriva u odnosu na staloženiju vožnju. Pratite situaciju ispred sebe i prije kočenja pustite gas. Kad krećete, polako stišćite gas.



Tempomat je zgodna stvar kada je ušteda u pitanju. Održava konstantnu brzinu, a to je vrlo bitno za štednju. Ali to vrijedi samo za ravnu cestu ili nizbrdicu. Ne koristite ga na uzbrdici jer u tom slučaju povećava potrošnju goriva, pišu 24 sata.