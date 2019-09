Utvrđuju se pretpostavke za otvaranjem stečajnog postupka nad Uljanik Pomorstvom, uz jedan kuriozitet

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Za privremenog stečajnog upravitelja dužnika imenovan je stečajni upravitelj iz Rijeke Boris Debelić. Kuriozitet je u ovom slučaju da tvrtka nema nijednog zaposlenika, a donedavni direktor Duško Bambić još sredinom srpnja dao je ostavku na funkciju direktora društva o čemu je obavijestio sudski registar pazinskog suda. No, kako ujedno nije bio dostavljen i prijedlog za upis ostavke kao ni za imenovanje novog člana uprave, i dalje Bambića registar vodi kao direktora.



Kako je to navedeni bivši menadžer podsjetio u svom obraćanju sudu na odredbe Zakona o trgovačkim društvima, njegova dužnost nedvojbeno je prestala s davanjem ostavke, dok je za upis ostavke u sudskom registru iznio da nije konstitutivne naravi.



Iako je upis ostavke u sudski registar deklaratorne naravi, što se navodi se u sudskom rješenju, sud u stečajnom postupku nije imao saznanja o navedenim okolnostima sve dok nije izvršio uvid u zbirku isprava sudskog registra. To inače nije dužan činiti po službenoj dužnosti, kažu.



Kako je novonastalim okolnostima sud došao do saznanja da je upisani direktor društva dao ostavku slijedom čega isti više ne zastupa dužnika, a nema saznanja da je imenovan drugi direktor, sud je odlučio imenovati privremenog stečajnog upravitelja koji će ispitati imovinu društva, odnosno gospodarsko financijsko stanje dužnika. Prvenstveno to znači odgovor na pitanje je li imovina dužnika dostatna za pokriće troškova stečajnog postupka, nakon čega će se donijeti odluka u povodu prijedloga za otvaranjem stečajnog postupka. Ipak, neovisno o tome što je dužnost direktora prestala, TS ukazuje na dužnost postupanja bez odgode u smjeru pružanja stečajnim tijelima svih potrebnih podataka i obavijesti.