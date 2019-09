Ustavni sud spasio Pravni fakultet

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Šesteročlano vijeće kojim predsjeda Ingrid Antičević Marinović odgodilo je izvršenje poreznog rješenja od 21. studenoga 2018. do okončanja ustavnosudskog postupka.

Spornim rješenjem fakultetu je utvrđena i uz prijetnju ovrhom naložena uplata manje obračunatog poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada i obveznih doprinosa i to od 2013. do 2015. u ukupnom iznosu od 25,9 milijuna kuna, s kamatom do 30. lipnja 2018. godine, navodi dnevnik.

Pravni fakultet podnio je tužbu Upravnom sudu u Zagrebu o kojoj nije odlučeno do dana podnošenja ustavne tužbe. Iako se ustavna tužba može podnijeti tek kad je iscrpljen dopušteni pravni put, iznimno Ustavni sud može privremeno intervenirati, što je učinjeno u povodu ustavne tužbe koju je za PF potpisala odvjetnica Zdenka Koharić.

U tužbi se ističe kako je riječ o ustanovi s djelatnošću od javnog interesa, za koju bi izvršenjem poreznog rješenja nastupile teške i nepopravljive posljedice. Bio bi onemogućen rad fakulteta, piše Večernji list.

Zaposlenici bi ostali bez plaće, materijalni troškovi ne bi se mogli platiti, bilo bi onemogućeno izvođenje nastave, a fakultet ima obveze prema 7504 studenta iz lanjske akademske godine, te 1170 planiranih u aktualnoj godini. Ukupni prihodi fakulteta za 2019. su 46,5 milijuna kuna.

Fakultet ima i međunarodne projekte vrijedne 300.000 eura, ugovor s Hrvatskom zakladom za znanost od 1,5 milijuna kuna te još niz stručnih projekata pa bi ostali i bez tih prihoda zbog neizvršenja obveza prema naručiteljima.

Zbog blokade računa ne bi se mogli prijavljivati na nove projekte. Još gore od financijske štete, nesaglediva je šteta narušavanje ugleda u domaćoj i međunarodnoj zajednici, donosi Večernji list.