Uskoro započinje primanje prijava za subvencioniranje stambenih kredite za mlade

Foto: Jurica Galoić / Pixsell

Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar najavio je u srijedu da od 3. rujna započinje primanje prijava za subvencionirane stambenih kredite za mlade te da će subvenciju dobiti svi koji se s potrebnom dokumentacijom prijave u prva dva tjedna natječaja.

"Sretni smo da možemo najaviti da za sve mlade do 45 godina u ponedjeljak 3. rujna kreću prijave na natječaj za subvencionirane stambene kredite, za što su osigurana sredstva u proračunu, a putem APN-a već objavljen popis 12 odabranih banaka s kojima je oko toga sklopljen ugovor", kazao je u srijedu na konferenciji za medije Štromar.

Podsjetio je da se prošle godine za subvencionirane kredite javilo više od 2.300 zainteresiranih te naglasio da je "u šest mjeseci korištenja tih subvencija već rođeno 250 djece". Kazavši da je to jedan od ciljeva da mlade obitelji ostaju u zemlji, Štromar je dodao da se zbog toga i mijenjao zakon o stambenom subvencioniranju te se odlučilo da se do 2020. svake godine objavi jedan natječaj takav natječaj.

"Sad objavljujemo natječaj za ovu godinu, krajem ljeta 2019. ići će drugi, a onda u 2020. treći, što smatram dobrim jer mladi mogu na taj način bolje planirati svoje potrebe i prikupiti na vrijeme dokumentaciju. Vjerujem da će to unijeti i reda na tržištu potražnje i gradnje stanova, pa su i zato takvi planovi važni", poručio je Štromar, dodajući da su subvencije produžene sa četiri na pet godina te da će se kretati od 30 do 51 posto, ovisno o indeksu razvijenosti mjesta.

Iako nemaju još procjena iz kojih krajeva Hrvatske bi se ove godine moglo javiti najviše mladih za te subvencije, Štromar vjeruje kako će ih najviše ipak biti iz mjesta s nižim indeksom razvijenosti. Kazao je i da postoji mogućnost da se natječaj i produlji, kao i ostaje u tom programu da će se subvencije mladima produljiti za dvije godine za svako rođeno dijete tijekom trajanja subvencije.

Na pitanje novinara da komentira neke kritike da se tim subvencijama zapravo povećavaju cijene stanova na tržištu, odgovorio je da je to normalna pojava kada raste BDP i plaće. Na upit da komentira korištenje POS-ovih stanova za turistički najam, o čemu proteklih dana pišu pojedini mediji, odgovorio je da je POS jako dobar program, u sklopu kojeg je do sada izgrađeno 8.000 stanova te da se s njime ide dalje.

"Već sada razgovaramo s lokalnom samoupravom o uvjetima i nastavku tog programa tako da te stanove mogu dobiti oni kojima stvarno treba. A što se tiče tih nekih sitnih negativnosti, treba ih vidjeti i analizirati, pa ćemo ako treba nešto i poduzeti. Možda mijenjati i zakon", odgovorio je ministar pozivajući na kraju konferencije mlade koji su zainteresirani za subvencionirane kredite da se jave u banke, a dokumentaciju preko banke predaju u Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN).

Inače, oglas o početku subvencioniranja stambenih kredita na stranicama APN-a objavljen je još 17. kolovoza, u kojem su navedeni uvjeti, a prijave kreću 3. rujna.

Također, na stranicama APN je sredinom kolovoza objavljen i popis 12 banaka koje će u tome sudjelovati, a ponuđene kamatne stope za te kredite kreću se od najnižih 3,12 posto, što je ponudila HPB, do najviše mogućih 3,75 posto, koje su ponudile Erste i Zagrebačka banka za kredite i u kunama i u eurima.

Zahtjeve mogu podnositi građani Republike Hrvatske, a subvencionirani krediti odobravat će se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće pri čemu treba i građevinska dozvola, i to za do najviše 1.500 eura po četvornim metru, odnosno do najviše iznosa kredita od 100.000 eura čiji rok otplate ne smije biti kraći od 15 godina. Ukupni iznos kredita može biti i veći, ali se razlika pritom neće subvencionirati.